Kerberová má titul, lehce si poradila se Serenou. Djokovič pokořil Nadala a je ve finále

Jako první se dohrávalo semifinále dvouhry mužů, které bylo v pátek v pozdních hodinách přerušeno.

Djokovič po dlouhé herní krizi ve Wimbledonu ožil. Na kurt k dohrávce nastoupil s vedením 2:1, Nadal stačil srovnat na 2:2, ale v rozhodující páté sadě začal mít navrch Srb. Za stavu 8:7 si při soupeřově podání vypracoval první mečbol, ale využít ho ještě nedokázal. Povedlo se mu to až při dalším Nadalově servisu, kdy se postaral o jediný brejk pátého setu.

"Nevím, co k tomu říct. Hlavou mi teď letí vzpomínky na posledních patnáct měsíců a všechno co jsem musel vytrpět, abych se sem dostal," připomněl Djokovič zdravotní problémy, kvůli nimž vynechal druhou polovinu loňské sezóny. "Do posledního míčku nebylo nic jisté. Bylo to velké drama a mohl zvítězit kdokoliv z nás," dodal.

Djokovič zápas ukončil po pěti hodinách a 21 minutách a delší semifinále ve Wimbledonu absolvovali pouze Američan John Isner s nakonec postupujícím Jihoafričanem Kevinem Andersonem o den dříve.

Jednatřicetiletý Srb si zahraje první grandslamové finále po dvou letech a bude usilovat o třináctý grandslamový a čtvrtý wimbledonský titul v kariéře.

Anderson zase může po loňském neúspěšném finále US Open získat první grandslamový vavřín.

"Doufám, že oba budeme moci nastoupit. Pro něj byla poslední kola jak na horské dráze, ale zase má den odpočinku navíc. Co já bych za to dal," připomněl maratónské zápasy Djokovič, který z dosavadních šesti vzájemných zápasů s Andersonem prohrál pouze ten první v roce 2008. Ve Wimbledonu se utkali dvakrát a před dvěma lety v osmifinále musel otáčet stav 0:2 na sety.

Rekord nevyrovnala

Šestatřicetiletou Williamsovou čekalo stejně jako předloni finále s Kerberovou. Měla šanci vyrovnat ziskem 24. grandslamového titulu rekord Australanky Margaret Courtové. Mohla také báječně korunovat návrat po narození dcery Alexis Olympie, kterou přivedla na svět před deseti měsíci. Ale Němka byla proti. Sedminásobné wibledonské vítězce minulou porážku oplatila.

Po předloňských úspěších na Australian Open a US Open získala třetí grandslamový triumf v kariéře.

Kerberová měla od začátku navrch a ani na okamžik nedovolila zkušené soupeřce dostat se do zápasu.

Letošní ročník byl poznamenán mohutným výpadkem favoritek hned v prvních dnech klání. Záhy končily i Karolína Plíšková a Petra Kvitová.

Titul z ženské čtyřhry zamíří do ČR

Tři české tenistky si dnes ve Wimbledonu zahrají o titul ve čtyřhře. Ve finále v All England Clubu večer nastoupí Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou proti Květě Peschkeové s Američankou Nicole Melicharovou.

Čtyřhru ve Wimbledonu naposledy z českých hráček vyhrála právě Peschkeová, jež v roce 2011 v Londýně získala zatím svůj jediný grandslamový titul. O druhý úspěch budou usilovat i Siniaková s Krejčíkovou, které spolu letos ovládly French Open.