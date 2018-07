Siniaková je světovou dvojkou ve čtyřhře! Berdych padá žebříčkem, je nejníže od roku 2004

Dvaatřicetiletý Berdych prožívá ústup ze slávy. Bolavá záda ho do Wimbledonu nepustila, a protože neobhájil 720 bodů za loňskou účast v semifinále, klesl o 35 míst. Naposledy byl v žebříčku horší (68.) v srpnu 2004. Jen o 14 příček níž už je Jiří Veselý, kterému se na wimbledonské trávě dařilo a vypadl ve čtvrtém kole se světovou jedničkou Rafaelem Nadalem.

Španělský tenista Nadal se v čele žebříčku vzdálil Rogeru Federerovi, jemuž nevyšel útok na devátou wimbledonskou trofej. Návrat do nejlepší desítky slaví po problémech s loktem staronový šampion z Londýna Novak Djokovič, poražený finalista Kevin Anderson si polepšil na páté místo.

Siniaková v deblovém pořadí atakuje vedoucí Maďarku Timeu Babosovou, Krejčíková je čtvrtá. "Je to úžasný pocit být druhá na světě, snad budu i první. Hrajeme teď super a tím přichází i ranking. Jsou to krásná místa pro mě i Báru, to se málokomu povede. Je to neuvěřitelné," řekla Siniaková po druhém grandslamovém triumfu za sebou. Český pár vyhrál také antukové Roland Garros.

Nejlepší Češky mezi singlistkami si pohoršily o jednu pozici: Petra Kvitová je světovou osmičkou a Karolína Plíšková devítkou. Vítězka dvouhry z All England Clubu Němka Angelique Kerberová poskočila z desáté příčky na čtvrté místo a poražená finalistka Serena Williamsová se z konce druhé stovky, kam spadla po mateřské pauze, vyhoupla na 28. pozici. I po Wimbledonu vede žebříček WTA Rumunka Simona Halepová.

Žebříčky ATP k 16. červenci (v závorce předchozí umístění): Dvouhra: 1. (1.) Nadal (Šp.) 9310 2. (2.) Federer (Švýc.) 7080 3. (3.) A. Zverev (Něm.) 5665 4. (4.) Del Potro (Arg.) 5395 5. (8.) Anderson (JAR) 4655 6. (6.) Dimitrov (Bulh.) 4610 7. (5.) Čilič (Chorv.) 3905 8. (10.) Isner (USA) 3720 9. (7.) Thiem (Rak.) 3665 10. (21.) Djokovič (Srb.) 3355 ...59. (24.) Berdych (ČR) 905 73. (93.) Veselý (ČR) 775. Čtyřhra: 1. (8.) M. Bryan (USA) 8380 2. (1.) Pavič (Chorv.) 7040 3. (2.) Marach (Rak.) 6990 4. (7.) B. Bryan (USA) 6380 5. (5.) Peers (Austr.) 6075 6. (6.) Kontinen (Fin.) 6030 7. (9.) Mahut (Fr.) 5690 8. (10.) Herbert (Fr.) 5660 9. (3.) Kubot (Pol.) 5070 10. (4.) Melo (Braz.) 5070 ...63. (67.) Jebavý (ČR) 1298 Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Nadal 6 717 922 2. Federer 5 088 440 3. Djokovič 4 330 630 4. A. Zverev 3 960 259 5. Del Potro 3 407 316 6. Čilič 3 218 204 7. Thiem 2 979 088 8. Isner 2 958 800 9. Anderson 2 901 900 10. Nišikori 1 558 315 ...49. Berdych 711 846 73. Veselý 504 997