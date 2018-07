Atmosféra mě pohltila, Djokovič nám gratuloval na galavečeru, říká česká wimbledonská vítězka

Vyhrály jste na antuce v Paříži i na wimbledonské trávě. Přidáte další titul na betonu při US Open?

Bylo by to krásné, ale je to ještě hodně daleko, máme několik turnajů předtím a na ty se taky budeme soustředit. Kdybychom ale přidali i třetí titul, tak to bude pohádka.

Jak teď máte nastavené priority? V deblovém žebříčku jste druhá, v singlovém 36.

Prioritou je stále singl, ale v deblu si těch výsledků strašně moc vážím a doufám, že se ranking ještě posune... Určitě to je výzva být jedničkou. Na začátku roku by mě to nenapadlo, ale chci tam být.

K Wimbledonu patří i tradiční galavečer šampiónů, jak se vám líbil?

Bylo to krásné, zažily jsme to už podruhé, poprvé jsme tam byly před pěti lety jako juniorky. Teď se to konalo na jiném místě, ale krásném. Je super se hezky obléknout a potkat se s hvězdami. S Djokovičem jsme prohodili pár slov. Určitě to stálo za to.

Co vám srbský šampión povídal?

Předtím bylo řečeno, že jsme první pár, který vyhrál Wimbledon v juniorech i dospělých, takže jsme se o tom trošku bavili, on nám gratuloval a my jsme gratulovaly jemu.

Zamlouvají se vám tyhle anglické tradice?

Je to krásné, že se to pořád drží a všichni se snaží přijet. Atmosféra mě taky pohltila, protože jsme to s Bárou vyhrály a byly jsme na galavečeru, je prostě krásné být na takovém turnaji.

Jaká bude pro vás nejsilnější vzpomínka?

Tou je určitě finále, když jsme šly do královské lóže a tam zvedaly pohár. To byl úžasný pocit, všechna světla jdou na nás, všichni se koukají, to je silná vzpomínka.

V čem je kouzlo vaší spolupráce s Krejčíkovou, která začala už v juniorském věku?

Máme super komunikaci, skvěle se doplňujeme na kurtu. Známe se dlouho a víme, co od sebe čekat. Když to jedné nejde, tak se dokážeme povzbudit a je super, že se nám daří i v dospělém tenisu.

Ve finále US Open jste byla už loni s Lucií Hradeckou, je těžké odolávat pokušení, aby se z vás nestala ‚jen' deblistka?

Mě hrozně baví hrát debl, ta hravost. Zvládám ho dobře a tím pádem výsledky jdou. Po boku Lucky to bylo skvělé, ona mě vytáhla do prvního finále. Teď se to mění, i ženské debly jsou aktivní, všichni se snaží chodit na síť. Taky jsme tam dvě a občas je to větší sranda, než když musím zvládat všechno sama.

Stále platí, že jedete jako vítězka Wimbledonu hrát tento týden turnaj ITF do Olomouce?

Jedu. Zatím se cítím dobře, takže není proč ho vynechávat.