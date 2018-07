Totální nadvláda na Turnaji mistryň? Elitního klání by se mohl zúčastnit rekordní počet Češek

Zbývají ještě tři měsíce, změnit se toho může dost. Přesto se má český tenisový fanoušek na co těšit. Pokud vše vydrží tak, jak je to nyní, prestižního Turnaje mistryň v říjnu v Singapuru by se zúčastnilo hned sedm českých tenistek! V tomto ohledu nemají Kvitová a spol. konkurenci.

V úplně rozdílné situaci se nachází český tenis. Zatímco následovníka Tomáše Berdycha byste nenašli ani s hodně výkonným dalekohledem, u žen je situace úplně jiná. I když se české elitě na grandslamových turnajích v letošním roce zatím dvakrát nedaří, v žebříčku zohledňujícím výsledky letošní sezóny jsou na absolutní špičce.

Příčky zajišťující účast na Turnaji mistryň v tuto chvíli okupuje hned sedm českých tenistek, na pomyslném druhém místě co do počtu hráček jsou velmoci Spojené státy či Rusko, které se však mohou pochlubit jen třemi zástupkyněmi. Všechny ostatní země by musely spoléhat pouze na jedinou tenistku.

Světová jednička a vítězka French Open Simona Halepová si drží vedoucí příčku i v žebříčku letošní sezóny a i další místa patří letošním grandslamovým vítězkám. Druhé místo patří čerstvé wimbledonské šampiónce Angelique Kerberové, třetí vládkyni z Australian Open Caroline Wozniacké.

Deblová velmoc

Čtvrtou příčku si vyhradila vítězka pěti letošních turnajů Petra Kvitová, osmičku doplňují Ukrajinka Elina Svitolinová, Američanka Sloane Stephensová, Ruska Darja Kasatkinová a druhá Češka Karolína Plíšková.

Ještě veselejší je pohled do žebříčku deblových párů. První místo si s velkým náskokem přivlastnily letošní suverénky a vítězky z French Open i Wimbledonu Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková.

"Je neuvěřitelné, co se nám povedlo. Jsem moc ráda, že jsme vyhrály. Pocity a všechno bylo úžasný," uvedla čerstvá světová deblová dvojka Siniaková. Mimochodem, její parťačce Krejčíkové patří fantastická čtvrtá příčka.

To však z českého pohledu není vše. Do Singapuru by se dostaly i ostřílená Květa Peschkeová spolu s o osmnáct let mladší deblovou parťačkou a brněnskou rodačkou reprezentující USA Nicole Melicharovou, osmou příčku drží Andrea Hlaváčková s Barborou Strýcovou.