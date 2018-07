Český talent trápil hvězdu. Zahodil tři setboly a pak prohrál

Kolář, který patří k největším nadějím českého tenisu, je 221. hráčem světového žebříčku a proti Ferrerovi se zejména ve druhé sadě vypjal k senzačnímu výkonu. Prohrával sice 1:3, ale dokázal se vrátit do utkání a za stavu 5:4 měl při podání soupeře dokonce tři setboly. Ani jeden však nevyužil a vzápětí ztratil podání. Ferrer podával na ukončení zápasu, ale i ve vypjaté chvíli český mladík bojoval a mohl prolomit servis soupeře. Jenže se mu to nepovedlo a Španěl nakonec slavil postup do druhého kola.

Veselého čeká druhý Ital

Osmifinalista Wimbledonu Veselý zvítězil nad italským kvalifikantem po dvou a půl hodinách 6:3, 3:6, 6:2. Český hráč snadno získal první set, druhý však po více než hodinovém boji prohrál. Ve třetí sadě prolomil soupeři třikrát podání a vybojoval postup.

I ve druhém kole čeká pětadvacetiletého českého tenistu italský protivník, utká se s třetím nasazeným Marcem Cecchinatem.

Francouzská tenistka Alezé Cornetová, jednička turnaje v Gstaadu, zvládla bez problémů utkání prvního kola dvouhry, když zdolala ve dvou setech Španělku Solerovou. Z nasazených hráček vypadla jen Němka Witthöftová, která byla turnajovou čtyřkou, jinak se dařilo favoritkám. Na turnaji v Bukurešti pro změnu dohrála Irina-Camelia Beguová, nasazená jako trojka tamního turnaje.

Turnaj žen v Gstaadu (antuka, dotace 250 000 dolarů) Dvouhra, 1. kolo: Cornetová (1-Fr.) - Solerová (Šp.) 6:2, 6:2 Kužmová (3-SR) - Trevisanová (It.) 6:2, 7:5 Rodinová (Rus.) - Witthöftová (4-Něm.) 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (13:11) Kostovová (Bulh.) - Kainská (Rus.) 6:4, 0:6, 6:2 Stosurová (5-Austr.) - Schiavoneová (It.) 6:3, 6:2 Golubicová (8-Švýc.) - Lottnerová (Něm.) 6:3, 6:2 Schnyderová (Švýc.) - Von Deichmannová (Licht.) 4:6, 6:2, 6:3 Perrinová (Švýc.) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:1, 4:6, 7:5 Bouchardová (Kan.) - Bacsinszká (Švýc.) 4:6, 7:6 (7:1), 6:4 Turnaj mužů v Bastadu (antuka, dotace 561 345 eur) Dvouhra - 1. kolo: Verdasco (5-Šp.) - Sonego (It.) 6:4, 3:6, 6:1 Millman (8-Austr.) - Andreozzi (Arg.) 6:0, 6:2 Laaksonen (Švýc.) - Londero (Arg.) 6:3, 4:6, 7:5 P. Sousa (Portug.) - Albot (Mold.) 6:4, 6:3 M. Ymer (Švéd.) - Istomin (Uzb.) 6:3, 6:3 Delbonis - Zeballos (oba Arg.) 6:7 (2:7), 6:2, 6:2 Bolelli (It.) - Carballes (Šp.) 4:6, 6:3, 6:4 Monteiro (Braz.) - E. Ymer (Švéd.) 6:4, 6:2 Melzer (Rak.) - Moutet (Fr.) 6:1, 6:1 Ferrer (7-Šp.) - Kolář (ČR) 6:2, 7:5

Turnaj žen v Bukurešti (antuka, dotace 250 000 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Buzarnescuová (2-Rum.) - Koviničová (Č. Hora) 6:2, 6:4 Džabúrová (Tun.) - Beguová (3-Rum.) 6:2, 6:1 Martičová (4-Chorv.) - Šrámková (SR) 6:2, 6:4 Zvonarevová - Alexandrovová (obě Rus.) 6:1, 6:2 Baraová (Rum.) - Tomovová (Bulh.) 6:4, 7:5 Sevastovová (1-lot.) - Jakupovičová (Slovin.) 4:6, 6:2, 7:6 (7:1) Cirsteaová (5-Rum.) - Büyükakcayová (Tur.) 6:3, 6:3 Siegemundová (Něm.) - Paoliniová (It.) 6:4, 6:0

Turnaj mužů v Newportu (tráva, dotace 623 710 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Sela (Izr.) - Tomic (Austr.) 6:3, 1:6, 6:2 Jung (Tchaj-wan) - Stachovskij (Ukr.) 6:4, 3:6, 6:3 M. Granollers (Šp.) - Aragone (USA) 7:6 (8:6), 6:0 Müller (6-Luc.) - Baghdatis (Kypr) 7:6 (7:5), 6:3 C. Harrison (USA) - Bolt (Austr.) 6:3, 4:6, 7:5 Ramanathan (Ind.) - Estrella (Dom. rep.) 6:4, 6:1