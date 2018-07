Další rána! Zraněný Berdych vynechá celé léto a čeká ho další propad žebříčkem. Ukončí sezónu?

Berdych si letos zahrál ve čtvrtfinále lednového Australian Open, v únoru prošel v Marseille do semifinále, ale to bylo z jeho strany vše. Na antuce poprvé v kariéře nevyhrál ani jeden zápas a po French Open připustil, že ho stejně jako loni limitují bolesti zad. "Mám dny, kdy to je v pohodě, a pak přijde pár dnů, kdy to je špatný a limituje mě to. Nevím, kdy budou dobré dny a kdy špatné," pokrčil rameny.

V červnu se představil na travnatých podnicích ve Stuttgartu a londýnském Queensu. Na německém turnaji kategorie ATP 250 sice nepřišel o podání, ale ve čtvrtfinále nezvádl tiebreaky proti Raoničovi. V Queensu se však opět ozvaly zdravotní potíže a výsledkem byla porážka v úvodním kole s Francouzem Benneteauem. Po ní se odhlásil z Wimbledonu.

Největší obhajobou letní části sezóny mělo být semifinále v Los Cabos, v Cincinnati vypadl v prvním kole a v New Yorku ve druhém. Dlouholetá česká jednička během léta 2017 získala 145 bodů, o ty nyní přijde. V žebříčku to bude znamenat pád k 80. místu.

Pravděpodobná je i možnost, že dvojnásobný vítěz Davis Cupu předčasně ukončí sezónu. Stejné rozhodnutí učinil i loni po asijském turné, kdy vynechal halové podniky ve Vídni a Paříži.