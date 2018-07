Martincová do čtvrtfinále neprošla. Končí i Kristýna Plíšková

Martincová navzdory vyřazení zaznamenala v Číně nejlepší výsledek v probíhající sezoně. V hlavní soutěži se totiž na okruhu WTA představila počtvrté a poprvé dokázala přejít přes úvodní kolo.

Plíšková úterním nečekaným vítězstvím nad čtvrtou nasazenou Siniakovou zastavila sérii tří porážek, proti 204. hráčce žebříčku Potapovové se však neprosadila. Navzdory devíti nastříleným esům se světová šestadevadesátka nemohla o servis plně opřít a po půldruhé hodině kapitulovala právě při vlastním podání.

Sedmnáctiletá Potapovová díky dnešní výhře postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále na WTA Tour. Povedlo se jí to jako druhé hráčce narozené v roce 2001 jen několik hodin poté, co Srbka Olga Danilovičová zdolala osmou nasazenou Kaiu Kanepiovou z Estonska.

V prvním ročníku moskevského antukového turnaje tak nezůstala ve dvouhře žádná česká tenistka.