Nevyzpytatelný tenis. Jakou šanci mají špičkoví hráči na to, aby vyhráli game ze stavu 0:40?

Nejen slavná NHL je prošpikovaná celou řadou statistik a zajímavostí. Server atpworldtour.com se pravidelně zaměřuje na data, která běžný fanoušek při sledování zápasů neuvidí. A před startem granslamových turnajů jsou tato čísla obzlášť zajímavá. Dokázali byste si například tipnout, jakou šanci mají špičkoví tenisté na to, aby vyhráli game ze stavu 0:40 a to vše navíc při servisu soupeře?

Švýcar Roger Federer ve svém prvním zápase v All England Clubu.

Zkuste si to představit. Proti vám stojí tenista typu Johna Isnera či Kevina Andersona a vy v gamu při jejich podání prohráváte 0:40. Jak moc je pravděpodobné, že hru nakonec získáte? Má vůbec cenu ještě plýtvat silami, nebo je lepší soustředit se na vlastní servis v následující hře?

Server atpworldtour.com si vzal do parády zápasy 25 současných nejlepších tenistů světa a podíval se, v kolika případech mezi sezónami 2015 až 2017 dokázali vyhrát game, když při soupeřově servisu prohrávali 0:40. A jsou to hodně zajímavá čísla.

Samozřejmě, do úvahy je třeba vzít povrch, na kterém se hraje, ale pokud jste i přesto došli k závěru, že šance na to z takového stavu uspět, je minimální, máte naprostou pravdu. V uvedeném období se špičkovým tenistům podařilo vyhrát pouze necelých 1,7 % her!

Převedeno do řeči konkrétních čísel: Z 14 658 registrovaných gamů, ve kterých se daní borci dostali na returnu do stavu 0:40, vyhráli v pouhých 242 případech.

Kdo je v tomto ohledu nejlepší, zase tolik překvapivé není. Za jednoho z nejlépe returnujících hráčů na okruhu je považován Novak Djokovič a prokazuje to i v této statistice.

Od sezóny 2015 uspěl z 510 možností v 19 případech, což dělá 3,7 procentní úspěšnost. Lepší nikdo z elity nemá. Následující tabulka ukazuje pět nejlepších hráčů.

UMÍSTĚNÍ JMÉNO NÁRODNOST ÚSPĚŠNOST 1. Novak Djokovič Srbsko 3,7 % 2. Damir Džumhur Bosna 3,1 % 3. Rafael Nadal Španělsko 2,9 % 4. Roberto Bautista Agut Španělsko 2,8 % 5. David Goffin Belgie 2,6 %

Jak Djokovičova úspěšnost se získanými body ze stavu 0:40 postupně roste, zobrazují následující data.

STAV ÚSPĚŠNOST 40/0 3,7 % (19/510) 40/15 9,3 % (83/890) 40/30 17,5 % (158/904) 40/40 36,5 % (295/809)

Úřadujícímu wimbledonskému šampiónovi se však v této situaci už tolik nedaří na severoamerických turnajích na betonech.

V letech 2015 až 2017 vyhrál na Masters v Kanadě, Cincinnati a US Open ze stavu 0:40 na returnu z 76 pokusů jen dvakrát. Na prvních dvou jmenovaných podnicích dokonce vůbec.

TURNAJ ÚSPĚŠNOST Kanada 0/24 Cincinnati 0/15 US Open 2/37

Tuto „disciplínu" nemá vůbec rád Juan Martin del Potro, který může podobné situace rovnou odpískat. Vyhrát game se mu totiž v takovém případě podařilo z 420 případů jen dvakrát, což dělá zanedbatelnou úspěšnost 0,48 %.

A jak jsou na tom další hvězdy? Roger Federer se může chlubit s 2,48 % úspěšností, letošní wimbledonský finalista Kevin Anderson pak vyhraje jen 1,24 % gamů.