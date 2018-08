Největší potupa v kariéře. Hvězdná Serena si ani neškrtla, dostala i kanára

Ze strany držitelky třiadvaceti grandslamových titulů ve dvouhře to byl prostě propadák. Pětadvacet nevynucených chyb, úspěšnost prvního servisu 41 procent, znamenalo ve výsledku debakl. Americká hvězda prohrála wimbledonské finále a teď padla tvrdě znovu. To, že by uhrála během zápasu jen jednu hru, se jí stalo poprvé od roku 1995.

„Soupeřka hrála skvěle, naopak mě se nedařilo nic. Pak už získala Kontaová jistotu a šla si za vítězstvím," zhodnotila své vystoupení šestatřicetiletá Američanka.

„Výkon Sereny se pochopitelně ani nepřiblížil tomu, co opravdu umí. Já jsem se soustředila hlavně sama na sebe. Snažila jsem se nemyslet na to, proti jaké šampiónce hraju. Cítila jsem, že jsem lepší, ale pořád musím zůstat pokorná. Byl to velký zážitek, zahrát takový zápas," tvrdila po utkání spokojená Britka.

Neslavně skončil i Wawrinka

Trojnásobný grandslamový šampión Stan Wawrinka stále marně hledá po loňských dvou operacích levého kolena ztracenou sebedůvěru. Třiatřicetiletý Švýcar vypadl ve Washingtonu v prvním kole po porážce 4:6, 7:6, 6:7 se 234. hráčem světa Donaldem Youngem z USA.

"Hodně jsem chyboval a stále se necítím tak, jak bych chtěl. Samozřejmě mi chybí sebevědomí," uvedl Wawrinka. Minulý měsíc ve Wimbledonu překvapil výhrou nad světovou šestkou Grigorem Dimitrovem, ale pak hladce vypadl ve druhém kole s outsiderem Thomasem Fabbianem.

Bývalý třetí muž světového žebříčku Wawrinka je aktuálně v pořadí ATP Tour až na 198. pozici a na blížící se turnaj Masters v Torontu dokonce potřeboval divokou kartu do kvalifikace. "Je těžké, když nevyhráváte. Pak začnete na kurtu až moc přemýšlet," poznamenal rodák z Lausanne, jenž má letos negativní bilanci šest výher a 11 porážek.

"Musíte prostě přijmout, že to bude bolet. Už jsem to zažil a trvalo mi hodně dlouho, než jsem se dočkal grandslamových titulů, takže jsem srovnaný s tím, že budu potřebovat k úspěšnému comebacku ještě pár měsíců navíc," uvedl Wawrinka, jenž první ze svých tří grandslamů, Australian Open v roce 2014, vyhrál krátce před třicítkou.

Turnaj žen v San Jose (tvrdý povrch, dotace 799 000 USD): Dvouhra - 1. kolo: Buzarnescuová (5-Rum.) - Vickeryová (USA) 6:3, 4:6, 6:3 Kontaová (Brit.) - S. Williamsová (6-USA) 6:1, 6:0 Watsonová (Brit.) - Liuová (USA) 6:4, 3:6, 6:4 Anisimovová (USA) - Wang Čchiang (Čína) 6:2, 7:5

Turnaj mužů v Los Cabos v Mexiku (tvrdý povrch, dotace 808 770 USD): Dvouhra - 1. kolo: Querrey (5-USA) - Gómez (Mex.) 6:2, 6:3 F. López (8-Šp.) - Safvát (Eg.) 7:6 (7:3), 6:4 Norrie (Brit.) - Gunnesvaran (Indie) 6:2, 6:2 Gerasimov (Běl.) - Tomic (Austr.) 6:4, 6:3 Giron (USA) - Arevalo (Salv.) 6:2, 7:5 Polansky (Kan.) - Galan Riveros (Kol.) 6:4, 3:6, 6:2 Halys (Fr.) - Müller (Luc.) 6:4, 6:4