Mám toho teď v hlavě tolik, ani nemám čas být z porážky nějak šokovaná, tvrdí po debaklu Williamsová

Když se Serena Williamsová na nedávném Wimbledonu probojovala až do finále, vypadalo to, že se už dostává do své skvělé formy, kterou měla před narozením dcery Alexis Olympie. Právě probíhající turnaj v San José však přinesl šok. Bývalá světová jednička na něm měla patřit k největším favoritkám, avšak vypadla už v úvodním kole, a to hodně rychle.

Její soupeřkou byla osmačtyřicátá hráčka světa, Johanna Kontaová. Serena Williamsová sice získala úvodní game, ale nikoho by v tu chvíli nenapadlo, že bude také v tomto zápase poslední. Sedmadvacetiletá Britka totiž hrála fantasticky a Williamsová mohla jen koukat, jak její soupeřka získala dvanáct her v řadě.

Pro bývalou světovou jedničku to byla nejdrtivější porážka v její úspěšné kariéře. „Mám toho v hlavě teď tolik, ani nemám čas na to být z prohry nějak šokovaná,“ prohlásila po utkání Williamsová na webu WTA. „Vím, že dokážu hrát milionkrát lépe, než jako tomu bylo v tomto zápase. Ale snažila jsem se, bojovala jsem, nechtěla jsem jí to jen tak dát,“ tvrdila.

„Myslím, že můj pohyb nebyl úplně špatný. V prvním setu jsem nebyla dostatečně agresivní, Johanna tím získala sebevědomí a ve druhém hrála opravdu dobře,“ ocenila svou soupeřku šestatřicetiletá Williamsová. „Musím na tomto utkání najít pozitiva a taky se z něj poučit,“ uzavřela vítězka třiadvaceti grandslamů.