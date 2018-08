Zverev na cestě za obhajobou ve Washingtonu vyzve bratra

Oba sourozenci vstoupili do turnaje jako nasazení hráči až ve druhém kole. Alexander Zverev si jako světová trojka poradil 6:2 a 6:1 s Malikem Džazírím z Tuniska, zatímco o devět let starší Mischa, kterému v pořadí ATP patří 43. místo, porazil 6:2 a 7:6 domácího Tima Smyczeka.

Pro oba půjde o první vzájemné setkání v hlavní soutěži elitního okruhu. "Myslím, že je to díky tomu, že oba teď hrajeme slušný tenis," uvedl Mischa na webu ATP. "Navíc je to ideální situace a nikdo nemůže prohrát. Ať to dopadne jakkoliv, tak bude jasné, že rodiče vychovali dva solidní tenisty," dodal.

V roce 2012 v Dallasu a o dva roky později v Houstonu ale na sebe narazili v kvalifikaci a v obou případech vyhrál starší Mischa. "Poprvé mi bylo asi čtrnáct, takže to se nepočítá," řekl Alexander. "Pak mi bylo patnáct a půl, ale byl to dlouhý zápas a jak jsem byl hubený a netrénovaný, dostal jsem křeče a musel to skrečovat za stavu 3:2 ve třetím setu," vzpomínal.

"Na dvorku jsme také proti sobě odehráli řadu wimbledonských finále. Mně bylo kolem dvanácti a bráchovi dvaadvacet. Byla to legrace, ale myslím, že jsem nikdy nevyhrál. Snad se to teď změní," dodal.