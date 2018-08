Noční drama a slzy dojetí. Murrayho přemohly emoce, dlouhé minuty plakal do ručníku

Začala se psát první minuta čtvrté hodiny ranní, když Andy Murray proměnil v zápase s Rumunem Mariusem Copilem mečbol a zajistil si postup do čtvrtfinále turnaje ve Washingtonu. Trojnásobný grandslamový šampión tak oslavil své třetí vítězství v řadě, což se mu od návratu po zranění povedlo vůbec poprvé. Jak moc výhra pro Murrayho znamená, ukázaly slzy dojetí, kterým se bezprostředně po utkání neubránil.

Z pozice hráče deváté stovky žebříčku vstupoval Andy Murray do turnaje ve Washingtonu. Letos se jednalo teprve o jeho třetí turnaj a více než výsledky bylo pro jednatřicetiletého tenistu důležité to, jak bude na zátěž reagovat operovaná kyčel.

Bývalá světová jednička vše zatím zvládá a noční drama s rumunským tenistou to jen potvrdilo. V hlavním městě Spojených států si připsal triumf, na který dlouho nezapomene.

Zápas se pro něj přitom nevyvíjel vůbec dobře. Copil totiž vyhrál první set v tiebreaku, další dvě dramatické sady však už patřily jeho soupeři, který vyhrál po setech 6:7, 6:3 a 7:6.

Marius Copil gratuluje Andymu Murraymu k postupu

Andrew Harnik

Obrovská vlna emocí vyčerpaného Brita přemohla krátce poté, co podal svému soupeři ruku u sítě. Unavený tenista na lavičce schoval hlavu do ručníku a dlouhé minuty plakal.

Obrovského aplausu se dočkal i od zbývajících fanoušků, kteří vydrželi až do časných ranních hodin. "Byl to strašně dlouhý den a velmi těžký zápas. Emoce mě přemohly," netajil po zápase Murray.

Bývalá světová jednička tak odehrála v letošní sezóně zatím šest zápasů s vyrovnanou bilancí tří výher a tří proher. V dalším zápase ho čeká vycházející hvězdička světového tenisu Australan Alex de Minaur, který si poradil se semifinalistou letošního Australian Open Hyeon Chungem.

Souboj bratrů Zverevů ovládla světová trojka

Zajímavý zápas nabídl ve Washingtonu i duel bratrů Zverevů. Vůbec první vzájemný střet nakonec ovládla světová trojka. Alex Zverev zdolal o devět let staršího bratra Mischu 6:3 a 7:5.

Alexander Zverev bojoval o postup do dalšího kola s bratrem Mischou

Andrew Harnik

"Bylo to opravdu zvláštní, mimořádné," řekl Alexander Zverev. "Kdo může říct, že na jednom z tak velkých turnajů hrál proti bratrovi? Doufám, že to nebylo naposledy a jednou si spolu zahrajeme finále. Snad to byl jen první zápas z mnoha," dodal mladší ze sourozenců.

Ani tento zápas se neobešel bez slz. "Publikum bylo skvělé. Měl jsem slzy v očích a říkal si, na co asi myslí naši rodiče, kteří byli v hledišti," říkal po zápase Mischa.