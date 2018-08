Rozjetý Federer tepal rozhodčího: Udělal jsi chybu, omluv se mi, žádal po sudím. Ten to udělal...

Dlouho Stana Wawrinku trápily zdravotní problémy. Žebříčkem se propadl až do třetí stovky a řada odborníků i fanoušků tak spekulovala, zda bude mít síly na návrat. Třiatřicetiletý trojnásobný grandslamový vítěz však všechny přesvědčil, že se s ním musí počítat.

V Cincinnati postupně poslal ze hry světovou třináctku Diego Schwatzmana, nedávnou světovou čtyřku Kei Nišikoriho či v životní formě hrajícího Maďara Fucsovicse. A neměl daleko k tomu, aby porazil i legendárního Federera.

První set ovládl Wawrinka v tiebreaku 7:6, ve druhém byl dva míče od vítězství, ve zkrácené hře však nakonec padl. Třetí set byl již v režii favorita, který ho vyhrál 6:2 a radoval se z postupu do semifinále. Právě na začátku druhé sady se však odehrál hodně kontroverzní moment.

Hrál se třetí game druhé sady, stav byl 1:1 a 30:0 pro Wawrinku. Čárová rozhodčí nahlásila Wawrinkův míč jako aut. To však nezaregistroval umpirový sudí Murphy a bod přisoudil mladšímu ze Švýcarů. To pro změnu nevzal v potaz Federer a počítal se stavem 30:15. Následují míč získal Wawrinka a hlavní rozhodčí nahlásil k velkému Federerově údivu konec gamu.

A okamžitě také žádal po zaskočeném rozhodčím vysvětlení, proč není stav 40:15. "Neslyšel jsem, že by čárový rozhodčí hlásil aut. Proto bylo skóre 40:0. Jeden z míčů šel po čáře, druhý křížem," obhajoval své rozhodnutí Murphy.

"Jasně, ale ten právě šel do autu. Rozhodčí hlásila aut, běž se jí klidně zeptat. Zřetelně řekla a ukázala, že to šlo ven. Viděl jsem to. Nechápu, jak je možné, že ty ne. Jestli jsi na to koukal, musel jsi to přece vědět. Řekla to a ještě gestem potvrdila. To jsi přece nemohl nevidět. Mělo to být 30:15. Prostě řekni, že se mi omlouváš," tepala sudího sedmatřicetiletá legenda.

A slova tenisové superstar na hlavního rozhodčího platila. "Dobře, omlouvám se, ale prostě jsem to neslyšel. Myslel jsem si, že míček byl v kurtu," hájil se sudí.

Federer bitvu s Wawrinkou i rozhodčím nakonec vyhrál, radoval se i semifinálovém střetu s Goffinem. Sklonit se musel až v boji o titul Novaku Djokovičovi, který po vítězství dvakrát 6:4 zkompletoval svou sbírku trofejí z turnajů Masters.