Kvitová se v 1. kole US Open utká s Wickmayerovou. A co další Češi?

Tenistka Petra Kvitová zahájí US Open coby pátá nasazená utkáním s Yaninou Wickmayerovou z Belgie, turnajovou osmičku Karolínu Plíškovou čeká v 1. kole Zarina Dijasová z Kazachstánu. Barbora Strýcová, která je v New Yorku nasazena jako číslo 23, bude znát soupeřku až po skončení kvalifikace. Jediný český tenista v hlavní soutěži US Open Jiří Veselý se v 1. kole utká s Francouzem Corentinem Moutetem. Obhájce titulu Nadal začne s Ferrerem.