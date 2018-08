Bouzková prošla na US Open poprvé v kariéře kvalifikací

Tenistka Marie Bouzková zvládla na US Open kvalifikaci a poprvé v kariéře si zahraje hlavní soutěž na grandslamovém turnaji. Dvacetiletá hráčka v pátek ve třetím kole zdolala Španělku Georginu Garcíaovou 6:2, 6:7, 6:2 a v pavouku dvouhry bude osmou Češkou.

Bouzková, které ve světovém žebříčku WTA patří 171. místo, usilovala o start na některém z grandslamových turnajů pošesté. Poprvé se dostala až do třetího kola a šanci v New Yorku, kde v roce 2014 slavila juniorský titul, nepromarnila.

Andrea Sestini Hlaváčková s Barborou Strýcovou postoupily do finále tenisového turnaje v New Havenu a budou hrát o první společný titul v sezóně. V generálce na US Open se utkají s tchajwansko-německým párem Sie Šu-wej a Laura Siegemundová.

Strýcová už letos ve čtyřhře jednu trofej získala, společně se Sie Šu-wej ovládly turnaj v Indian Wells. Se Sestini Hlaváčkovou, s níž v New Havenu tvoří první nasazený pár, si v této sezóně zahrály finále v Římě.

Sie Šu-wej a Siegemundová postoupily do finále bez boje přes Karolínu a Kristýnu Plíškovy. Někdejší světová jednička ve dvouhře Karolína Plíšková se rozhodla před zápasem z turnaje odstoupit kvůli bolestem v rameni. Ze stejného důvodu skrečovala čtvrtfinále dvouhry i aktuální česká jednička Petra Kvitová.