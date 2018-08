Djokovič ztratil na startu set, Federer řádil jako uragán

Třináctinásobný grandslamový šampión Novak Djokovič postoupil na US Open do druhého kola. Srbský tenista ale v newyorském vedru musel absolvovat tříhodinovou bitvu s Maďarem Martonem Fucsovicsem, jehož porazil 6:3, 3:6, 6:4, 6:0. Pětinásobný vítěz US Open Švýcar Roger Federer na hlavním dvorci Arthura Ashe porazil v 1. kole Japonce Jošihita Nišioku jistě 6:2, 6:2 a 6:4.