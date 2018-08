Poplach! Možná je načase ukončit kariéru, šokoval Federer. Pak vysvětloval, že jen žertoval

Časovanou informační bombu vypustil mezi novináře po prvním kole tenisového US Open tenista Roger Federer. Legendární Švýcar zvládl na turnaji i poosmnácté v kariéře první kolo a pak prohlásil, zda by to neměl na kurtech raději zabalit. "Možná je načase ukončit kariéru," prohlásil v žertu. Jenže některá média vzala jeho vyhlášení vážně a tak musel vše vysvětlovat, aby se senzace dál nešířila do světa.