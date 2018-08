Program US Open: Muchová si s Muguruzaovou zahraje na kurtu Louise Armstronga

Čtyři české tenistky budou ve středečním programu grandslamového US Open usilovat o postup do třetího kola. Karolína Muchová si se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou v New Yorku zahraje v posledním večerním utkání na dvorci Louise Armstronga, druhém největším kurtu v areálu Flushng Meadows. Hrát budou rovněž Karolína Plíšková, Barbora Strýcová a Lucie Šafářová.