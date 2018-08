Změna na US Open: Tenistky se mohou převlékat přímo na kurtu. Cornetové se pořadatelé omluvili

Francouzská tenistka Alizé Cornetová vypadla na US Open v úterý v 1. kole, den poté však zaznamenala alespoň malé vítězství. Organizátoři turnaje se jí dnes omluvili za napomenutí, které dostala za to, že se převlékala v průběhu zápasu. Zároveň uvedli, že od nynějška se i ženy budou moci převlékat přímo na kurtu, tak jak to dělají muži.

Cornetová si v utkání proti Švédce Johanně Larssonové vyměnila zpocené oblečení v šatně během desetiminutové přestávky udělené kvůli velkému horku. Po návratu na kurt zjistila, že si dala svršek šatů obráceně. V zadní části dvorce se proto rychle převlékla, čímž na několik sekund odhalila svou sportovní podprsenku.

Update: U.S. Open says Alize Cornet shouldn't have received a code violation for briefly taking off her shirt https://t.co/i7sxm4UlEj pic.twitter.com/OWFI1KpjO7 — Deadspin (@Deadspin) 29. srpna 2018

Dostala za to od umpirového rozhodčího Christiana Raska napomenutí, což vyvolalo na sociálních sítích velký rozruch. Většina lidí přitom upozorňovala na to, že u mužů je běžné, že si tričko převlékají na kurtu mezi výměnami.

Po nařčení ze sexismu tak představitelé US Open vydali prohlášení, v němž se Cornetové omluvili. "Všichni hráči se mohou převlékat na hráčské židli. To není porušení pravidel. Litujeme toho, že paní Cornetová dostala napomenutí. Vyjasnili jsme si to, aby už k něčemu podobnému nedošlo. Naštěstí nedostala nějaký přísnější trest či pokutu," uvedli zástupci newyorského grandslamu.

Prohlášení US Open přivítala i Ženská tenisová asociace (WTA). "Nebylo to na základě pravidla WTA, my pravidla o výměně oblečení na kurtu nemáme. To napomenutí přišlo podle grandslamových regulí a rádi vidíme, že Americká tenisová asociace svůj postoj změnila. Alizé neudělala nic špatně," přidala WTA.

Cornetová zápas prohrála 6:4, 3:6 a 2:6.