Nadal rozesmál US Open: Překročení časového limitu? Pauzu chtěl můj soupeř, ne já, hájil se

Nebyl to pro Rafaela Nadala obtížný zápas. Ve druhém kole US Open si ve třech setech bez větších problémů poradil s kanadským tenistou s českými kořeny Vaskem Pospisilem (6:3, 6:4, 6:2) a zajistil si klidný postup dál. Fanoušky však rozesmál hodně kuriózní moment, který světová jednička vysvětlovala i na pozápasové tiskové konferenci.

Zápas světové jedničky Rafaela Nadala a osmaosmdesátého hráče světa Vaska Pospisila se nesl v jednoznačné režii španělského krále. Sedmnáctinásobný grandslamový šampión nechal svého soka vzdorovat dvě hodiny a dvě minuty a po hladké výhře 6:3, 6:4, 6:2 slavil klidný postup.

Fanoušci se však mohli přesvědčit o tom, jak v praxi funguje pravidlo 25 sekund mezi jednotlivými výměnami, do kterých musí podávající tenista znovu zahájit hru. Pokud by se mu to nepovedlo, ztrácí po úvodním varování s každým dalším napomenutím výhodu prvního servisu.

Rafael Nadal v diskusi s hlavní rozhodčí.

Danielle Parhizkaran

Že i toto zdánlivě neprůstřelné nařízení má svá úskalí, však potvrdil právě zápas Nadala s Pospisilem. Během gamu, kdy byl na podání španělský tenista, se totiž z úst hlavní rozhodčí ozvalo varování za překročení časového limitu 25 sekund. Trojnásobný vítěz US Open si to šel s umpirovou rozhodčí s úsměvem vyříkat.

Utkání i přes tuto nepříjemnost dovedl k pohodovému vítězství, k celé situaci se vrátil na pozápasové tiskovce.

„Já jsem byl připraven normálně podávat. Viděl jsem, kolik času mi ještě zbývá, a chtěl jsem hrát. A pak se najedou ozvalo varování od hlavní rozhodčí. To mě opravdu velmi překvapilo, tak jsem za ní šel a říkám, že jsem čekal na soupeře, protože on mi naznačoval, že ještě není připraven na výměnu. Vašek mi říkal, ať chviličku počkám. To jsem udělal,“ vysvětloval s úsměvem Nadal.

Vasek Pospisil gratuluje Rafaelu Nadalovi k postupu.

Julio Cortez

A v zajímavé diskusi s novináři pokračoval. „Hlavní rozhodčí mi povídala, jestli mě Pospisil opravdu o odklad žádal, že si ničeho takového nevšimla. Pak k ní naštěstí přišel Vašek a řekl, že to skutečně tak bylo,“ bavil dál žurnalisty Nadal.

I když právě španělský tenista je známý zdlouhavou přípravou na podání, s časovým limitem zatím na turnaji problémy nemá a i přes počáteční výhrady se s novinkou sžívá výborně. „Je to velmi dobré pravidlo, správná cesta. Hodiny nám jasně ukazují, kolik máme času. Je to striktní, ale pro všechny stejné, nemám s tím problém,“ dodal šampión.

Tenisté a tenistky si „shot clock“, jak se časomíra nazývá, vyzkoušeli již na podnicích ve Washingtonu, Torontu či v Montrealu. US Open je prvním grandslamovým turnajem, kde se nové pravidlo uplatňuje.