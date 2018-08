Maminka hvězdičky Vondroušové: Proti Bouchardové jsem byla v klidu! Co ji rozbrečelo?

Pořádně náročný program má tenistka Markéta Vondroušová na US Open. Na posledním grandslamovém turnaji sezóny už ale zvládla postoupit do třetího kola a dosáhla tak na své maximum, když porazila kanadskou krásku Bouchardovou. Pořádné nervy má i maminka devatenáctileté tenistky Jindřiška Anderlová, která normálně pracuje v karlovarské nemocnici a k tomu na dálku fandí svojí Markétě. "Maky tenhle úspěch moc potřebovala. Mám radost a upeču jí za to dort," říká šťastná maminka úspěšné tenistky.

Některé zápasy se hrají pozdě večer nebo v noci. Jak náročný program zvládáte?

Přizpůsobím tomu veškerý svůj denní režim (směje se). Do práce vstát musím, tak si třeba jdu lehnout odpoledne, abych něco naspala před čekáním na tenisový zápas. Nedokážu se nedívat (směje se). Tento týden jsem neměla díky náročnému tenisovému programu ani čas oslavit své narozeniny a vím, že se na mě teď někteří přátelé zlobí, jelikož na mě čekali s dárečky. To je mi moc líto a tímto se jim omlouvám, ale pro mě jde v tuhle chvíli opravdu všechno stranou. Trvá to už několik let, asi deset (směje se).

Prožíváte zápasy hodně a všímají si kolegové úspěchu vaší dcery?

Zápasy prožívám někdy více, někdy méně. Včera, když hrála s Bouchardovou, jsem věřila a zůstávala v klidu. Paradoxně mě rozbrečel vyhraný zápas Karolíny Muchové proti Muguruzaové. Jsem takový přející skalní fanda (směje se). Nejbližší kolegové o úspěchu Maky samozřejmě ví. Ale tím, že nepoužíváme stejná příjmení se široká veřejnost k této spojitosti dostává pomaleji.

S Markétou jste jistě v kontaktu. Radíte jí na dálku, nebo vám ona líčí, jak to v Americe běží?

Jsem s ní v úzkém kontaktu. Do tenisu jí ale vůbec nemluvím. Co bych taky říkala, když jsem ho nikdy nehrála (směje se). Snažím se jí být kamarádkou v dobrém i ve zlém. Řešíme spolu spíš normální běžné věci, co je doma nového a nebo co mají v NY hezkého ve výlohách. Téměř vždy vím o jejím rozpoložení a snažím se, seč to jde, být tady vždy pro ni. Ve dne, v noci, i když jen přes telefon.

Ve fitku se potkala třeba s legendárním McEnroem. Říkala vám o tom?

Fotku mi poslala sama Maky a já byla ta, která ji s Maky dovolením nasdílela pro přátele. Užíváme si tyhle momenty společně a ona ví, že mě vždycky nějakou takovou fotkou potěší. Já jsem neskutěčně šťastná za to, jaké zážitky Maky tenis přináší a snažím se jí to od mala vštěpovat, že je to něco výjimečného a ať si to užívá. Když nic jiného, bude mít procestovaný celý svět! A to je přece skvělé ne?

Markéta překonala své grandslamové maximum. Kam až podle vás může dojít?

Moc moc Maky potřebovala tenhle svůj „úspěch". Přišel za 5 minut dvanáct. Pro její sebevědomí i budování pozice pro další tenisovou sezónu. Vrátí se zpět do TOP 100 a může se nejspíš těšit na účast v hlavní soutěží Australian Open. Netroufám si vůbec pomýšlet na to, kam může dojít. Nyní i do budoucna. Vše je to jako sen a já si přeji hlavně, aby byla šťastná a zdravá. Ať jako 80. nebo 250. hráčka světa. A nebo jako normálně pracující civilní osoba. Je to jen a jen její volba a já budu stát v jejich rozhodnutích vždy při ní.

Už tohle je velký úspěch, co jí nachystáte jako odměnu?

Doma jí upeču dort – banánový s vaječným koňakem, ten má nejradši. Nestíháme společně slavit Vánoce, natož narozeniny, tak oslavíme vše najednou. Po letech odcestujeme jako rodina na podzim na společnou dovolenou do teplých krajin. To je velká odměna pro nás všechny – být chvíli spolu, bez tenisu (směje se)