Markéta je výjimečná, taktika by její hru zabila, tvrdí o české hvězdičce US Open legenda

Co říkáte na úspěšné tažení Markéty Vondroušové US Open?

Myslím, že jí hodně pomohlo první kolo, zvládla ho a dostala se do hry. O tom, že Markéta tenis umí, o tom nikdo nepochybuje. Ale ona má celou sezónu problémy se zraněními, pořádně netrénovala, až teď před US Open jsme pár týdnů pracovali a je to znát.

Dosáhla svého grandslamového maxima. Co na to říkáte?

Markéta ale dokázala odehrát dobré zápasy s lepšími soupeřkami a prohrála je třeba ve třetím setu. Bylo otázkou času, kdy to přijde. Vždyť mezi těmi nejlepšími hraje teprve rok. Věděli jsme, že na to Maky má. Tady taky záleží, jak na tom bude zdravotně. Má s sebou kondičního trenéra, ten ji určitě připraví.

Vy na všechno dohlížíte z Čech. Neměl byste být také na místě?

My jsme Markétu připravili tady. Makala vážně dost. A zatěžovat jí na místě nějakou taktikou, to by bylo neštěstí. Ti hráči, když jdou na kurt, tak o sobě vědí, jestli má někdo nějakou slabinu, a přizpůsobí tomu hru. Markéta je výjimečná právě v tom, že hraje intuitivně a nemá cenu zatěžovat ji taktikou. Říkat jí na dálku, ať hraje dvakrát do bekhendu a jednou do forhendu? Tím bych tu její výjimečnost přece úplně zabil.

V nějakém kontaktu během turnaje ale jste, ne?

Dvakrát, třikrát za týden si napíšeme. Zeptám se, jak se cítí. Vlastně se v těch zprávách hlavně chválí (směje se). To se musí. Ale pozor, ona si tu chválu vážně zaslouží. Ptám se taky na zdraví, to je u Markéty alfa a omega všeho, tenis umí. Ona mi třeba odpoví, jak si nechala vyplést raketu. Takhle, jak to máme nastavené, nám to vyhovuje.

Prožíváte zápasy "Maky" hodně?

Když to nevysílají na Eurosportu, tak se nekoukám. Nejsem příznivec nějaký streamů a placené televizní stanice nemám. Takže držím palce, koukám se na skóre na livescore a někdy to radši vypnu, protože to jsou strašné nervy. Takže se stane, že utkání někdy nevidím. Až po něm se mrknu na statistiky. Ale zápas s Bertensovou jsem pochopitelně viděl a musím Markétu pochválit.

V osmifinále čeká vaši svěřenkyni Ukrajinka Curenková. Na první pohled to vypadá na přijatelný los, co si o tom myslíte?

Před dvěma měsíci by to tak vypadalo. Ale ona udělala dobré výsledky a narostlo jí díky tomu sebevědomí. Určitě je to hratelná soupeřka. Markéta má kvalitu na to, že může hrát s každým. Má šanci. Curenková určitě není lepší než Bertensová, kterou Maky teď porazila. Rozhodovat může i forma v ten daný den, takže Maky může vyhrát, ale může se klidně stát, že dostane šišku. Věřím, že to bude ta první varianta a dostane se dál.