Česká hvězdička Vondroušová končí na US Open, statečně bojovala se soupeřkou i zraněním

Parádní tažení české hvězdičky Markéty Vondroušové grandslamovým US Open skončilo. Devatenáctiletá tenistka prohrála s Ukrajinkou Curenkovou po boji 1:2 na sety. Vondroušová přitom o čtvrtfinále získala první set, v dalším průběhu však měla navrch soupeřka. Českou hráčku navíc limitovalo v rozhodující sadě zranění. Ukrajinka proměnila třetí mečbol.

Česká tenistka Markéta Vondroušová během utkání o postup do čtvrtfinále US Open.

Horší vstup snad Vondroušová do utkání ani nemohla mít. Svůj první fiftýn uhrála až při svém servisu za stavu 0:1 a 0:40, podání už však nezachránila. Pak sice měla dvě šance vzít si ztracený servis zpět, ale nevyužila je. Ukrajinka se ujala vedení 3:0 a posléze i 4:1. V tu chvíli se devatenáctiletá rodačka za Sokolova nastartovala a srovnala na 4:4.

Bitva o první set pokračovala, Curenková šla opět do vedení 5:4 a následně se svěřila do péče lékařů. Na kurt se sice vrátila, ale zdálo se, že může mít navrch mladá Češka. V jedenácté hře totiž prolomila podání soupeřky. Jenže při své servisu set do konce Vondroušová nedotáhla. Ukrajinka zabrala a vynutila si zkrácenou hru. Evidentně však v těchto chvílích nebyla v pořádku a první sadu získala česká teenagerka.

Rozjezd do druhé sady vyšel lépe české hvězdičce, která se ujala vedení 2:0. Netrvalo však dlouho a bylo srovnáno. Od té chvíle začala velká přetahovaná, kdy si hráčky držely servis. Za stavu 4:4 však přišla série nevynucených chyb Vondroušové a na světě byl brejk. Curenková měla šanci set dopodávat. Přišla však další hororová koncovka.

Česká hráčka totiž dokázala srovnat na 5:5, následně však opět ztratila servis a Ukrajinka dostala další šanci uhrát set. Tu již dokázala využít a o postupující do čtvrtfinále musela rozhodnout třetí sada.

Klíčovou fázi zápasu ovládla Curenková, českou hvězdičku totiž výrazně limitovalo zranění pravé nohy. Ukrajince naopak v úvodu padalo do kurtu absolutně všechno a její vedení rychle narůstalo. Češka se však stejně prala o každý míč a za stavu 0:3 vzala soupeřce podání. Bolestné grimasy ve tváři rodačky ze Sokolova však dávaly tušit, jak moc se Vondroušová na kurtu trápí. Naopak po zdravotních trablech Ukrajinky nebylo ani památky a na kurtu se po povedených úderech hecovala. Za stavu 5:2 pak šla podávat na vítězství v utkání. Proměnila třetí mečbol a mohla slavit životní úspěch. Vodnroušová se ale nemá za co stydět, na kurtu nechala maximum.