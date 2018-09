Divadýlko? Měla jsem závratě, hájí se Curenková proti Vondroušové

Velké horko a dusno trápí letos tenisty na US Open. Mnohým z nich je na kurtu špatně a někteří kvůli tomu utkání dokonce vzdali. Podobný scénář se odehrával i v pondělí, kdy se v osmifinále střetly Češka Markéta Vondroušová a Ukrajinka Lesja Curenková. Oběma v hicu bylo nevolno, ale to, co předváděla devětadvacetiletá Curenková, bylo podle devatenáctileté Vondroušové divadlo.

Jestli bylo Lesje Curenkové během osmifinálového utkání na US Open proti Markétě Vondroušové opravdu tak špatně, jak to vypadalo, nebo to jen hrála, ví jen ona sama. Mezi výměnami sotva chodila, nechala se ošetřovat, během hry však pobíhala po kurtu naprosto normálně. A tak není divu, že devatenáctiletá Češka o své soupeřce prohlásila, že to hrála a dělala divadýlko.

Takové obvinění se devětadvacetileté Ukrajinky dotklo. „Nevím, jak mohla říci, že jsem hrála normálně,“ zlobila se po zápase na tiskové konferenci Curenková. „V prvním setu jsem hrála hrozně, dělala jsem mnoho chyb, bylo mi špatně, měla jsem kvůli teplu závratě,“ obhajovala se.

„Vůbec by mě v tu chvíli nenapadlo, že bych mohla utkání vyhrát. Musím říci, že jsem se ještě nikdy takhle necítila, bylo to pro mě něco nového,“ tvrdila s tím, že ji nakoply lepšící se podmínky. „Když jsem viděla, že kurt postupně zahaluje stín, řekla jsem si, že to ještě zkusím. Rozhodla jsem se, že budu ještě bojovat.“

„Postupně jsem se cítila líp a líp a vrátila se do hry,“ pochvalovala si, že po prvním prohraném setu duel dokázala otočit a postoupila do čtvrtfinále. Tím si Curenková vylepšila své maximum na grandslamech. Pokud bude chtít jít ještě dál, bude si muset poradit s Japonkou Naomi Ósakaovou. „Jsem připravena na jakoukoliv výzvu,“ uzavřela Lesja Curenková.