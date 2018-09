Hradecká chce ještě zazářit ve dvouhře. Debla by ráda hrála s Kvitovou, ta se ale vymlouvá

Chvilku trvalo, než tenistka Lucie Hradecká po zdravotní pauze znovu získala správné vnímání na kurtu. Po létě už ale soupeřky vědí, že s elitní deblistkou se pořád musí počítat. "To doufám," usmála se třiatřicetiletá pražská rodačka, která v páru s Ruskou Jekatěrinou Makarovovou vyhrála na amerických betonech titul v Cincinnati a na US Open si zahrály čtvrtfinále. Nyní chce Hradecká zkusit ještě oživit i kariéru ve dvouhře.

"Kdyby mě někdo viděl, jak jsem hrála, tak by neřekl, že jsem osm měsíců měla pauzu," pochvalovala si Hradecká, že hraje bez omezení. Z loňského září přetržený zkřížený vaz v levém koleně si vyžádal dvě operace a noha už drží.

Stříbrná olympijská medailistka ze čtyřhry z Londýna 2012 a bronzová z mixu v Riu de Janeiro 2016 se vrátila na dvorce na Roland Garros. Ač hraje tenis celý život, překvapilo ji, že musela znovu získávat pocit na kurtu. "Vnímání, co se na kurtu děje. Než jsem se do toho zase dostala, tak to chvilku trvalo. Každým zápasem to bylo lepší, dostala jsem se do zápasového rytmu, to pomohlo," řekla novinářům v New Yorku.

Před Makarovovou se ostývhala

Po Wimbledonu přemýšlela, s kým vytvoří deblový pár. Věděla, že se Makarovová rozešla s Jelenou Vesninovou, a přemýšlela, jestli Rusce zavolat. "Ostýchala jsem se, ale pak mi to nedalo a napsala jsem jí. Rychle odepsala, že budeme hrát. Byla jsem šťastná, že mi to potvrdila. A šňůra to byla parádní," řekla.

Konkrétně domluvené na další spolupráci nejsou, ale je možné, že se ještě v páru na kurtu potkají. Nyní chce Hradecká zkusit ještě oživit i kariéru ve dvouhře. Bývalá 41. hráčka světa jede do Québecu, chráněný žebříček využije určitě začátkem příštího roku nejspíše v Aucklandu a v kvalifikaci grandslamového Australian Open. "Šanci něco uhrát určitě pořád mám. Když se mi to ale nepovede, tak po desítkách nebo patnáctkách (turnajích ITF) asi jezdit nebudu. Nebudu to lámat přes koleno," řekla Hradecká.

Dvojnásobná grandslamová deblová šampionka má jedno přání. Ráda by si zahrála v páru s kamarádkou Petrou Kvitovou. "Péťu přemlouvám, ale ona se se k tomu pořád nemá. Domluvily jsme se, že spolu jednou debla dáme, tak uvidíme, jestli dodrží slovo. Ona se vymlouvá, že by mi to strašně kazila. Ale jednou to dáme, tak jsem na to zvědavá. Chtěla bych si s ní zahrát, byla by to sranda," řekla Hradecká.

Wimbledonská vítězka dvouhry Kvitová čtyřhru často nehraje. Na okruhu WTA se v deblu naposledy představila předloni na třech turnajích v Indian Wells, Dauhá a Dubaji. "Tam je šance, Uvidíme, já ji jednou přemluvím," smála se Hradecká a vzpomněla si, jak v juniorkách hrála proti Kvitové čtyřhru. "Nebylo to příjemné - je levačka přece. To ještě trénovala s Davidem Kotyzou, pár deblů takhle hrála," řekla Hradecká.