Češky postup do semifinále US Open bolel. Chtějí nás znevýhodnit, stěžují si

Tenistka Barbora Krejčíková má naraženou celou levou ruku, ale bolest mírní radost z postupu do semifinále US Open. S Kateřinou Siniakovou vyhrály na grandslamech už pošestnácté v řadě, ale čtvrtfinále zvládly s vypětím všech sil a v případě Krejčíkové i s nasazením života.

Kateřina Siniaková na US Open.

Krejčíková podávala ve třetí sadě na vítězství v utkání. Odvrátila dva brejkboly a při další výměně dobíhala špatně trefený úder z rakety Mertensové padající za síť a ven z dvorce. V běhu stihla míč bekhendem napálit vítězně na půlku soupeřek. Jak ale byla rozběhlá, šlápla u lavičky na tašku a vzápětí tvrdě narazila do umpiru. Židle pod britským hlavním rozhodčím Jamesem Keothavongem se lehce zachvěla.

"Je to tam?" ptala se Krejčíková ještě zaklíněná pod ruchovými mikrofony pod sudím. "Jo," uklidnila jí Siniaková a Krejčíková si zhluboka oddechla. Soupeřky ještě zkusily jestřábí oko, ale elektronika potvrdila dopad míče na lajnu.

Nevěděla, kam se trefila

"Byl to strašně důležitý bod, nahraný a snažila jsem se to zahrát. Ani jsem nevěděla, kam jsem to trefila. Zápas byl napjatý a v ten moment bylo nejdůležitější, jestli máme mečbol nebo ne," vracela se Krejčíková později k důležitému okamžiku.

Siniakové pak napálila vítězný volej a Belgičanku Elise Mertensovou a Demi Schuursovou z Nizozemska po boji zdolaly. Ve druhém setu přitom odvrátily dokonce mečbol. "Tahle výhra z nás udělala silnější pár," řekla Krejčíková.

Hned po utkání se Krejčíková ještě na lavičce ledovala. "Důležité je, že nemám zraněný žádný kotník, akorát mám modřiny a jsem dobitá," řekla a doufala, že čtvrteční semifinále s naraženou rukou zvládne. "Useknout. Pravá stačí," vtipkovala Siniaková a Krejčíková dodala: "Prostě to tak je a pokusím se co nejlíp připravit."

Program nechápou

České hráčky jsou naštvané na program deblového turnaje. Třetí kolo hrály v neděli, pak měly dva dny volna a po čtvrtfinále je čeká semifinále ani ne po čtyřiadvaceti hodinách. "A finále je až v neděli. Vůbec to nechápu. Je to nesmysl. Program je špatný a myslím si, že se nás určitě snaží znevýhodnit," míní Krejčíková.

Ptaly se pořadatelů, proč je rozpis deblových zápasů nevyrovnaný. "Že se nám nelíbí. Oni řeknou 'hm' a to je všechno," konstatovala Siniaková. "Šly jsme za supervisorkou a říkala, že to tak je naplánované," dodala Krejčíková.