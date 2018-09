Čeští tenisté před Davis Cupem. S jakou formou půjdou na Maďary Veselý a spol.?

Do barážového utkání s Maďary půjdou čeští tenisté v roli jasného favorita. Absence maďarské hvězdy Martona Fucsovicse staví před Veselého a spol. jasný úkol. Vyhrát a zajistit si tak účast mezi nasazenými týmy, které budou usilovat o účast na týdenním turnaji osmnácti nejlepších týmů. Turnaj se bude hrát v listopadu příštího roku a nahradí stávající model daviscupové soutěže.

Původně to měl být zápas, který rozhodne o tom, zda se český tým po roční pauze vrátí zpět do Světové skupiny. Po změně pravidel však bude budapešťský mač rozhodovat „pouze" o tom, který z týmů půjde do dalších bojů o účast v novém formátu týmové soutěže jako nasazený.

Pro svěřence Jaroslava Navrátila hraje do karet nejen fakt, že za domácí nenastoupí v životní formě hrající Marton Fucsovics (43. hráč na žebříčku), ale i to, že i kdyby český tým s Maďarskem padl, přesto by se s velkou dávkou jistoty vešel mezi nasazené týmy.

Takovými spekulacemi se však vítězové Davisova poháru z let 2012 a 2013 rozhodně zabývat nehodlají. Do utkání, které se bude hrát ještě tradičním systémem ve třech dnech na tři vítězné sety, půjdou v roli velkých favoritů.

Lukáš Rosol a za ním daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil během duelu s Nizozemskem.

"Tím, že Fucsovics hrát nebude, jde určitě o oslabení protivníka, ale čeká nás i tak nelehké utkání na půdě soupeře. Rozhodně nesmíme při pohledu na žebříček protihráče podcenit. Nehrají úplně špatně, musíme se mít na pozoru. Jejich výhodou je domácí prostředí. Slyšel jsem, že bývá docela hlučné, ale věřím, že to známe a zvládneme to," věří Jaroslav Navrátil.

Roli maďarské jedničky by tak měl plnit 167. hráč světa Attila Balázs, kterého však trápí zdravotní problémy a jeho start je tak podle posledních informací nejistý. Tým doplní Mate Valkusz (271.), Zsombor Piros (419.) a Gábor Borsos, kterému v deblovém žebříčku patří 280. pozice.

Role českého lídra by se měl chopit 91. hráč světa Jiří Veselý, žebříčkově druhým nejlepším Čechem je Lukáš Rosol (185.), Adamu Pavláskovi patří 219. pozice, Roman Jebavý je 47. deblistou světa.

Třetím nejlépe postaveným českým tenistou je jednadvacetiletý Zdeněk Kolář, kterému patří o tři příčky lepší pozice než Pavláskovi, v nominaci však dostal přednost zkušenější rodák z Bílovce.

Čeští tenisté si souboj s Maďarskem vybojovali po dubnovém vítězství nad Izraelem. Jak jsou na tom od této doby Veselý a spol. s formou?

Jiří Veselý





věk: 25

na žebříčku: 91.

daviscupová bilance (celkem): 8:9



Blýskl se semifinálovou účastí na turnaji "250" v turecké Antalyi, ve Wimbledonu se zastavil až v osmifinále na Nadalovi. Jinak však Jiří Veselý zažívá velmi rozporuplnou sezónu.

Od daviscupového mače s Izraelem střídal především challengerové turnaje a "dvěstěpadesátky", až na zmiňované dva podniky vše bez valného úspěchu.

Zatím posledním turnajem českého reprezentanta byl challenger v německém Pullachu, kde skončil ve čtvrtfinále. Jeho účast na US Open zhatily problémy s tříslem.

Přesto právě na něm bude ležet hlavní díl zodpovědnosti. Zvládne ji?

Jiří Veselý rozehrál úvodní dvouhru baráže v Haagu.

Lukáš Rosol

věk: 33

na žebříčku: 185.

daviscupová bilance (celkem): 13:10

Zatím není jasné, jestli Lukáš Rosol do dvouher v Budapešti zasáhne, jeho výsledky však napovídají, že by přednost před trápícím se Adamem Pavláskem dostat mohl. Letos se brněnský rodák probil do hlavního turnaje ATP jen jednou na turnaji v Ženevě, kde mimo jiné porazil v prvním kole Jiřího Veselého.

Jinak se pohybuje výhradně na challengerových turnajích nebo dokonce kláních ITF. Největším letošním úspěchem 33letého tenisty byl triumf na pražském Advantage Cars Prague Open. Od té doby však prohrál následující tři zápasy. Náznak zlepšené formy přišel na posledním turnaji v Itálii, kde došel do čtvrtfinále. Ve druhém kole si připsal cenný skalp Itala Lorenziho.

Pro nominaci bývalého 26. hráče světa mluví fakt, že v Davis Cupu podával povětšinou velmi kvalitní výkony, což potvrzuje i jeho zápasová bilance 13:10.

Lukáš Rosol během rozhodující dvouhry baráže Davis Cupu v Nizozemsku.

Adam Pavlásek

věk: 23

na žebříčku: 219.

daviscupová bilance (celkem): 4:1

Daviscupová bilance Adama Pavláska je z čistě statistického hlediska skvostná. Z pěti zápasů vyhrál čtyři, ve dvouhře však nastoupil jen jednou a to v rámci dubnového souboje s Izraelem, kde po velmi dobré výkonu přehrál favorizovaného Dudi Selu.

A dařilo se mu i dál. O měsíc později ovládl challenger v Římě, skrz kvalifikaci se prodral do hlavní soutěže na French Open, zahrál si čtvrtfinále challengeru v Lyonu i Popradu a vše vypadalo, že může pomalu začít snít o opětovném návratu do elitní světové stovky.

Po neúspěšné wimbledonské kvalifikaci však jakoby třiadvacetiletý tenista přišel o veškeré sebevědomí. Na následujících pěti turnajích se pakoval již v prvním kole, když mezi jeho přemožitele se zapsal mimo jiné i 540. hráč světa Nizozemec Tim Van Rijthoven. To vše navíc před vlastními fanoušky na červencovém challengeru v Praze.

O své nominaci do dvouher bude kapitána Jaroslava Navrátila přesvědčovat jen těžko.

Čeští tenisté Adam Pavlásek a Radek Štěpánek v zápase proti Indickému páru Rohan Bopanna, Leandr Paes v baráži DC.

Roman Jebavý



věk: 28

na žebříčku (čtyřhry): 47.

Daviscupová bilance (celkem): 0:1



Na svém životním 47. místě je momentálně v deblovém žebříčku Roman Jebavý. A může se zároveň pyšnit tím, že je v tomto ohledu českou jedničkou. Za daviscupový tým si však zatím zahrál jen jednou, když spolu s Adamem Pavláskem loni podlehli nizozemské dvojici Haase, Middelkoop a přispěli tak k pádu českého týmu ze Světové skupiny.

Rodák z Turnova si letos připsal jeden turnajový triumf, pro Jaroslava Navrátila je však klíčové, s kterým českým hráčem nastupoval nejčastěji. Po Jebavého boku se letos objevovali dva - Jiří Veselý a Zdeněk Kolář.

S prvně jmenovaným si zahrál čtyři turnaje, nejdále se spolu dostali na "dvěstěpadesátce" v Umagu, kde došli do finále. Svůj jediný letošní titul však Jebavý získal v Kitzbühelu po boku Argentince Molteniho.

Zápas mezi českými a maďarskými tenisty začíná v pátek, všechna utkání můžete sledovat na Sport.cz v on-line reportážích.

Debutant Roman Jebavý (uprostřed) v obležení kolegů z daviscupového týmu během baráže v Nizozemsku.

