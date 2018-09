Válka v českém tenise? Vondroušovou nepustili na kurty Sparty

Idylka v českém tenisu? Zapomeňte. Mezi pražskými kluby I. ČLTK a Spartou zuří spor. Senzační osmifinalistka US Open Markéta Vondroušová, která je v Praze tenisově doma na Štvanici, si chtěla u konkurence zatrénovat na tvrdém povrchu. Jenže rival jí to nepovolil. „Rozčílilo mě to, protože se mi nikdy nic podobného nestalo," kroutí hlavou Jiří Hřebec, šéftrenér I. ČLTK. Klub si ostře rýpl do rivala i na sociálních sítích. „Skvělá podpora českého tenisu!!!" napsal na Facebooku. Sparta tvrdí, že jde o nesmyslný spor, a kdyby byly kurty volné, určitě by trénink Vondroušové umožnila.