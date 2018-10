Mistr tie breaků. Federer vládne historickým tabulkám. Jakou šanci mají ve zkrácené hře jeho soupeři?

Pokud se podíváme na Federerovu šokující osmifinálovou porážku na US Open, může to znít trošku paradoxně. Švýcarův přemožitel Australan John Millman totiž porazil svého slavného soupeře právě díky dvěma vyhraným tie breakům. Přesto je podle statistik serveru atpworldtour.com Federer neúspěšnějším hráčem zkrácené hry v historii.

Ale pojďme ke konkrétním číslům. Basilejský rodák ovládl během své dosavadní kariéry 65,1 % tie breaků, konkrétně pak 432 zkrácených her! Druhým z aktivních tenistů je v tomto ohledu letošní vítěz US Open Novak Djokovič, který dominoval v 63,3 % tie breaků.

Nejlepší hráči v tie breaku podle procentuální úspěšnosti

UMÍSTĚNÍ JMÉNO ÚSPĚŠNOST STATISTIKA 1. Roger Federer 65,1 % 432-232 2. Arhur Ashe 64,9 % 159-86 3. Novak Djokovič 63,3 % 229-133 4. Andres Gomez 63,2 % 182-106 5. Pete Sampras 62,8 % 328-194

"Tie breaky jsou velmi speciální záležitostí, jsou důležitým momentem zápasu. Zvlášť pak na grandslamech nebo ve finálových zápasech obecně. Právě v těchto momentech musíte ukázat svou sílu," říkal nedávno tenisový šampión.

A že tuto disciplínu Švýcar ovládá dokonale, potvrzují i další čísla. Pokud hrál tie break v grandslamovém finále, Turnaji mistrů či finálovém zápase na Masters, vyhrál 61,5 % zkrácených her neboli 40 z 60.

Roger Federer.

John Minchillo

A čím významnější zápas je, tím úměrně roste i Federerova úspěšnost. Pokud dospěl v grandslamových finále set až do stavu 6:6, v 70 % případů se nakonec z výhry v sadě radovala současná světová dvojka.

"Je klíčové mít kvalitní servis, to vám vždycky strašně moc usnadní hru. Když jdou zápasy či sety do vypjaté koncovky, vždycky balancujete na hraně mezi trpělivostí, opatrností a snahou o agresivní hru. Vaším úkolem je najít mezi těmito faktory rovnováhu a rozpoznat, v jaké moment být aktivnější a kdy spíše vyčkávat," popisuje recept na úspěch sedmatřicetiletý tenista.

Nejlepší hráči v tie breaku podle počtu

POŘADÍ JMÉNO STATISTIKA 1. Roger Federer 432-232 2. John Isner 387-244 3. Ivo Karlovič 377-278 4. Pete Sampras 328-194 5. Andy Roddick 303-185

A že jsou slova o kvalitním servisu pravdivá, potvrzuje i další statistika. Co do počtu vyhraných tie breaků jsou z aktivních hráčů za Federerem skuteční mistři v tomto oboru John Isner a Ivo Karlovič. Vytáhlý Chorvat se však příliš velkou úspěšností pochlubit nemůže (49,9 %).

S Isnerem má Federer tie breakovou bilanci 4:4, s Karlovičem pak 15:3. "Hodně záleží i na tom, jak se set vyvíjel předtím, než došel do tie breaku. A především, jak si věříte. Když jdete do zkrácené hry s tím, že vám nejde servis a return, je to špatné. Pak vám nemusí pomoct ani to, když vyhrajete úvodní míč. Musíte zůstat pozitivní, pak je šance zvítězit," říká tenisová ikona.

Pro zajímavost. Pokud by vás zajímalo, kolikrát Federer přišel v jediném zápase o dva tie breaky (jak se mu to přihodilo v osmifinále US Open s Millmanem), tak podobná nepříjemnost ho v jeho dlouhé kariéře potkala 23krát, naopak zápasů, ve kterých ovládl dvě a více zkrácených her, bylo 53.