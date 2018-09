Berdych a Davis Cup? Rozhodnutí nechci měnit, říká hráč. Češi by ho ale moc potřebovali

Před dvěma dny mu bylo už 33 let, tři měsíce nehraje tenis a ve světovém žebříčku se propadl do osmé desítky. Jak ale ukázala baráž s Maďarskem, daviscupový tým by Tomáše Berdycha okamžitě přivítal.

„Seděl jsem v Budapešti v hledišti přesně proti kapitánovi a viděli jste sami... S Tomášem a Štěpcem jsme měl takové jednodušší pocity," řekl Miroslav Černošek, majitel společnosti Česká sportovní, která se stará o daviscupový tým.

Ten v neděli otáčel výsledek proti Maďarům, jimž chyběli dva nejlepší hráči, z 1:2 na 3:2. Byly to nervy, ale soubor Jaroslava Navrátila si nasazení pro kvalifikaci v novém modelu soutěže přece jen zajistil.

Při losu, který se uskuteční 26. září, ale vyfasuje třeba Švýcarsko, nebo Austrálii a vidina účasti na listopadovém finálovém turnaji se pak může rychle rozplynout. Berdych by se samozřejmě hodil, i když momentálně léčí zranění zad a v ideálním případě začne hrát až na turnajích před Australian Open.

Berdych navíc své účinkování v Davis Cupu už oficiálně uzavřel. Jeho posledním startem bylo první kolo proti Německu v Hannoveru v roce 2016. Týmovou soutěž hrál od roku 2003, celkem nastoupil k 67 zápasům, 50 jich vyhrál, z toho ve dvouhře 29. Zásadním způsobem přispěl k velkým triumfům z let 2012 a 2013, v roce 2009 se s ním Češi probili do finále.

Rozloučí se s Davis Cupem na kurtu?

Víc zápasů Davis Cupu než Berdych v naší historii odehráli pouze legendární Jan Kodeš (94) a mezi válkami pak hráč německé národnosti Roderich Menzel (75).

Jenže sám Berdych je teď skeptik. „Nějaké rozhodnutí už jsem udělal a nechtěl bych to měnit. Navíc se změnil formát, se kterým se neztotožňuju a to mému startu dvakrát nenahrává," prohlásil.

„Na jednu stranu by to bylo hezké, kdyby to byl pro mě první týden v roce, a já chtěl mít ještě před grandslamem odehrané zápasy. To by bylo fajn," uznává Berdych. Termín únorové kvalifikace ale naděje na jeho start v podstatě pohřbívá. „Když to bude po grandslamu a já už budu hrát, tak si myslím, že to absolutně nepřipadá v úvahu. Taky je otázka, jestli by to bylo pro tým nějaké plus. Fakt nedokážu říct," dodává Berdych.

Že jednou přijdou bez Berdycha se Štěpánkem hubené daviscupové roky, říkal kapitán Navrátil několik let. Hráče takového kalibru už k dispozici nemá.

„Tomáš vystřelil v osmnácti devatenácti letech. V dnešní době je složité dosáhnout se na mety, jaké zvládli on a Radek. Těžko se to bude v budoucnu někomu dokazovat," tvrdil Navrátil. „Tomáš by se ale s Davis Cupem mohl ještě rozloučit na kurtu, fanoušci by byli nadšení..."