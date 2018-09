Už se učí česky! Těším se do Prahy, vzkazuje fanouškům čtrnáctinásobný grandslamový vítěz

Novak Djokovič se rozhodně nenudí. Po titulu na US Open měl sice chvíli volna, ale také různé mediální povinnosti. A mezitím se nejspíš začal učit i česky, neboť Radek Štěpánek nyní na svém facebookovém profilu zveřejnil, jak jeho velký kamarád zdraví fanoušky a hovoří o nadcházející rozlučce Český lev se loučí.

„Ahoj. Těším se do Prahy. Díky,“ směje se na zveřejněném videu čtrnáctinásobný grandslamový vítěz, který slíbil, že se akce zúčastní. „Zdravím všechny. To je zatím vše, co v češtině umím říci. Slibuji, že se toho naučím více. Už se těším do Prahy, až spolu oslavíme Radkovu rozlučku. Brzy se uvidíme,“ dodal už v angličtině Djokovič, který je nyní v Chicagu a s týmem Evropy se chystá na víkendovou obhajobu titulu v Laver Cupu.

https://www.facebook.com/radekstepanekofficial/videos/1849737295122185/

Chybět 18. října v O2 areně nebude ani Leander Paes. Indický tenista s Radkem Štěpánkem vybojoval řadu titulů ve čtyřhře, včetně dvou grandslamových, a to jeden na Australian Open a druhý na US Open. „Už se nemůžu dočkat. Myslím, že my dva jsme lidem předváděli kouzla. Rád se s ním znovu postavím na stejnou straně sítě,“ prohlásil pětačtyřicetiletý hráč poté, co potvrdil účast na Štěpánkově rozlučce.

Dorazí i Tomáš Berdych, se kterým Radek Štěpánek dvakrát dovedl Českou republiku k vítězství v Davis Cupu. Vzhledem k tomu, že Berdych léčí bolavá záda, kvůli kterým předčasně ukončil sezónu, objeví se v jiné roli. „Tenisově moc přispět nemůžu. Možná budu rozhodčí, to je teď v módě,“ uvedl Berdych na nedávné tiskové konferenci.