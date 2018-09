Hvězdná sestava je kompletní. Štěpánkovy rozlučky se zúčastní i další gigant světového tenisu

Čtrnáctinásobný grandslamový vítěz Novak Djokovič, jeden z nejlepších deblistů tenisové historie Leander Paes a v netenisové roli i strůjce daviscupových úspěchů Tomáš Berdych. To byli známí účastníci říjnové show.

Posledního účastníka oznámil Štěpánek prostřednictvím sociálních sítích. "Čtvrtým do party je Tommy Haas. Je to hráč, který byl druhý na světě a dokázal toho v tenise spoustu. Ale, ba co víc, je to můj dobrý kamarád. Jsme spolu deset let sousedé v našich domech na Floridě. V pozdějších letech jsme si vzájemně byli i inspirací, abychom vydrželi co nejdéle. Máme k sobě hodně blízko," zdůvodňoval svou volbu karvinský rodák.

Bývalá světová osmička také oznámila, v jakých sestavách tenisté nastoupí do čtyřhry. "Můžete se těšit na debla Štěpánek, Paes - Haas, Djokovič, může se však stát, že tam budou nějaké interaktivní změny, ale to nebudu předbíhat," napíná fanoušky česká legenda.

Tommy Haas vyhrál během své kariéry 15 turnajů, v loňském roce dokázal ve druhém kole klání ve Stuttgartu porazit i Rogera Federera. A bylo to opravdu stylové loučení, protože švýcarský génius byl posledním tenistou, kterého německý tenista ve své profesionální kariéře porazil.

Tommy Haas proslul jedním z nejlepších jednoručných bekhendů na světě, na opravdu velký grandslamový úspěch však nikdy nedosáhl. Jeho maximem byla trojnásobná účast v semifinále Australian Open (1999, 2002, 2007), mezi poslední čtyři se probil i v sezóně 2009 ve Wimbledonu.

Se Štěpánkem se na okruhu potkal v sedmi případech, čtyřikrát odcházel jako vítěz hamburský rodák.