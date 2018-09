Nebyl to můj nejlepší zápas, přiznává Plíšková po triumfu nad vítězkou US Open

Jeden brejk do každého setu a vítězství nad čerstvou vítězkou US Open bylo na světě. Karolína Plíšková ovládla turnaj v Tokiu, v této sezóně získala svůj druhý titul a celkově již jedenáctý. „Nebyl to úplně nejlepší zápas z mojí strany, ale stačilo to. Můj servis byl výborný, takže to byl asi klíč, že jsem si neprohrála servis a počkala na ten jeden brejk,“ vidí česká tenistka cestu k výhře nad Naomi Ósakaovou.