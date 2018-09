Kontroverzní Tomic se v Čcheng-tu po třech letech dočkal titulu, Halepová zápas skrečovala

Bývalý sedmnáctý hráč světa Tomic, který se po řadě kontroverzních eskapád propadl až na 243. místo žebříčku a momentálně mu patří 123. příčka, vyhrál první set jednoznačně 6:1. Fognini ale ve druhé sadě srovnal krok a v tie-breaku si vypracoval čtyři mečboly, které však Tomic odvrátil a sám svůj první proměnil.

Pětadvacetiletý Tomic, který se ve finále představil po dvou letech, si připsal čtvrtý titul v kariéře a první od triumfu v červenci 2015 v Bogotě. Třináctý hráč světa Fognini naopak po třech vítězstvích prohrál první finále v sezóně.

Tenista Jošihito Nišioka ve finále turnaje v Šen-čenu porazil 7:5, 2:6 a 6:4 Pierra-Huguese Herberta z Francie a získal první titul v kariéře. Do premiérového finále na okruhu ATP navíc třiadvacetiletý Japonec došel až z kvalifikace.

Nišioka se po vyhrané první sadě ujal ve druhém setu vedení 2:0, ale Herbert dokázal skóre otočit a vyrovnat. V rozhodující třetí sadě však Francouz jako první ztratil podání a Nišioka, který je v žebříčku o sto míst níže než Herbert, pátým mečbolem rozhodl.

Halepová skrečovala zápas v Pekingu

Halepová bojovala s bolestí i na předchozím turnaji ve Wu-chanu. Tam prohrála rovněž hned první zápas, v němž byla její soupeřkou Slovenka Dominika Cibulková.

"Ve Wu-chanu jsem měla bedra zablokovaná tak, že jsem se dva dny nemohla hýbat. Po masážích se to zlepšilo, ale teď to zase bolí. Hrát s tím nešlo, zhoršovalo se to. Pojedu domů na vyšetření a docela se bojím, co mi řeknou," uvedla Halepová na webu WTA.

V pořadí sezóny pro Turnaj mistryň v Singapuru je sedmadvacetiletá vítězka French Open Halepová jasně první.

Tenisový turnaj mužů v Čcheng-tu v Číně (tvrdý povrch, dotace 1 070 040 dolarů): Dvouhra - finále: Tomic (Austr.) - Fognini (1-It.) 6:1, 3:6, 7:6 (9:7). Čtyřhra - finále: Dodig, Pavič (1-Chorv.) - Krajicek, Nedunčežijan (USA/Indie) 6:2, 6:4.

Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Pekingu Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Džabúrová (Tun.) - Halepová (1-Rum.) 6:1, skreč, Garciaová (4-Fr.) - Wang Ja-fan (Čína) 7:6 (12:10), 6:7 (4:7), 6:3, Stephensová (9-USA) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:7 (8:10), 6:4, 6:4 Sevastovová (Lot.) - Cornetová (Fr.) 6:4, 6:2 Flipkensová (Belg.) - Boulterová (Brit.) 4:6, 6:2, 7:5 Hercogová (Slovin.) - Vandewegheová (USA) 6:2, 6:1, Cibulková (SR) - Tuan Jing-jing (Čína) 6:3, 6:2.