Totální debakl. Strýcová smetla Kristýnu Plíškovou, sestra české jedničky uhrála jediný game

O postup do 2. kola dvaatřicetiletá Strýcová bojovala ve středu s Belgičankou Kirsten Flipkensovou dvě a půl hodiny, dnes ale měla s o šest let mladší krajankou mnohem méně práce. V zápase nečelila ani jednomu brejkbolu a dvojčeti bývalé světové jedničky Karolíny Plíškové povolila první game až za stavu 5:0 v druhém setu.

Ve čtvrtfinále se Strýcová střetne s Belgičankou Alison van Uytvanckovou.

Krejčíková na čtvrtfinále nedosáhla

Tenistka Barbora Krejčíková si na turnaji v Tchien-ťinu první čtvrtfinále v sezóně nezahraje. Úspěšná deblistka ve druhém kole podlehla 3:6, 6:1, 3:6 Britce Katie Boulterové, jež bude páteční soupeřkou nejvýše nasazené Karolíny Plíškové v boji o semifinále.

Dvaadvacetiletá Krejčíková se dostala do hlavní soutěže z kvalifikace a už postupem do druhého kola dosáhla největšího letošního úspěchu ve dvouhře. Bývalé svěřenkyni wimbledonské vítězky Jany Novotné se zatím více daří ve čtyřhře, v níž po boku Kateřiny Siniakové tento rok dobyla Roland Garros a Wimbledon a čeká je Turnaj mistryň.

Aktuální česká jednička Plíšková se do Singapuru snaží probojovat a v případě postupu do semifinále přes 101. hráčku světa Boulterovou by mohla získat důležité body.

Djokovič zničil svého kata z Roland Garros

Srbský tenista Novak Djokovič pokračuje ve vítězném tažení a na turnaji série Masters v Šanghaji je ve čtvrtfinále. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve třetím kole 6:4, 6:0 Itala Marca Cecchinata, jenž ho v minulém vzájemném duelu nečekaně vyřadil ve čtvrtfinále Roland Garros.

Na rozdíl pařížské antuky zápasu na tvrdém povrchu v Číně vládl Djokovič. Čtrnáctinásobný grandslamový šampion vyhrál posledních sedm gamů zápasu a 14 z posledních 16 bodů.

Jednatřicetiletý bělehradský rodák, jenž může při své současné formě vystřídat Španěla Rafaela Nadala v čele žebříčku, už vyhrál patnáct zápasů za sebou. Před triumfy na US Open a v Cincinnati ho naposledy porazil před dvěma měsíci v Torontu mladý Řek Stefanos Tsitsipas.

K odvetě mohlo dojít v šanghajském čtvrtfinále, ale dvacetiletou hvězdičku dnes zdolal 6:4, 7:6 Kevin Anderson. Před třemi týdny v exhibičním Laver Cupu se z vítězství radoval dvoumetrový Jihoafričan, ale poslední soutěžní duel ve finále Wimbledonu patřil jednoznačně Djokovičovi.

Turnaj v TCHIEN-ŤINU (tvrdý povrch, dotace 750.000 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Boulterová (Brit.) - Krejčíková (ČR) 6:3, 1:6, 6:3 Bacsinszká (Švýc.) - Doiová (Jap.) 1:6, 6:3, 7:5 Garciaová (2-Fr.) - Čang Jü-süan (Čína) 6:3, 6:4 Mertensová (3-Belg.) - Čepelová (SR) 6:2, 6:3 Čtyřhra - čtvrtfinále: Melicharová, Peschkeová (3-USA/ČR) - Doiová, Wacannová (Jap./Niz.) 6:3, 7:5 Turnaj v ŠANGHAJI Dvouhra - 3. kolo: Djokovič (2-Srb.) - Cecchinato (16-It.) 6:4, 6:0 Anderson (7-JAR) - Tsitsipas (10-Řec.) 6:4, 7:6 (7:1) Federer (1-Švýc.) - Bautista (Šp.) 6:3, 2:6, 6:4 Nišikori (8-Jap.) - Querrey (USA) 7:6 (9:7), 6:4 Ebden (Austr.) - Gojowczyk (Něm.) 6:2, 6:3