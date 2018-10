Česká jednička je v semifinále a blíží se Turnaji mistryň. Strýcová končí

Tenistka Karolína Plíšková postoupila v čínském Tchien-ťinu po výhře 5:7, 6:0, 6:3 nad Britkou Katie Boulterovou do semifinále a získala důležité body pro účast na Turnaji mistryň. Obhájkyně titulu Barbora Strýcová skončila na turnaji v Linci ve čtvrtfinále. Třetí nasazená tenistka podlehla Alison van Uytvanckové 6:3, 4:6, 4:6.

Šestadvacetiletá Plíšková drží v žebříčku pro start v Singapuru poslední postupové osmé místo a body se jí na menším turnaji v Tchien-ťinu začaly připisovat právě až v semifinále. Aktuální česká jednička svádí souboj zejména s Nizozemkou Kiki Bertensovou, jež ve čtvrtek vypadla v Linci ve druhém kole. Plíšková má před ní aktuálně náskok 60 bodů.

V případě triumfu v Tchien-ťinu, kde startuje na divokou kartu, by česká tenistka získala dalších 170 bodů. V semifinále se Plíšková utká se Švýcarkou Timeou Bacsinszkou, jež ve čtvrtfinále překvapivě vyřadila po dvou tie-breacích turnajovou čtyřku Arynu Sabalenkovou. Dvacetiletá Běloruska porážkou definitivně přišla o možnost postoupit na Turnaj mistryň a nebude tak z desátého místa žebříčku sezóny ohrožovat Plíškovou.

Bacsinszká hraje nejlepší letošní turnaj

Bývalá světová devítka Bacsinszká hraje v Číně svůj nejlepší letošní turnaj. Až do tohoto týdne nevyhrála 16 měsíců - od loňského Wimbledonu - zápas v hlavní soutěži WTA Tour. Po půlroční pauze způsobené zraněním nohy prohrála prvních devět utkání po návratu a v červenci klesla až na 761. místo žebříčku. Aktuálně patří rodačce z Lausanne 329. pozice na světě.

Plíšková dnes musela o čtvrtfinálovou výhru proti 101. hráčce žebříčku Boulterové tvrdě bojovat. Jednoznačný byl pouze druhý set, v němž světová šestka a turnajová jednička soupeřce nadělila za 29 minut "kanára". Ve více než dvouhodinovém zápase přišla Plíšková netypicky pětkrát o podání, sama však nakonec přemožitelce Barbory Krejčíkové z 2. kola vzala servis devětkrát a splnila roli favoritky.

"Myslím, že soupeřka se po dvou vyhraných zápasech cítila dobře. Ale já do toho v druhém a třetím setu trochu šlápla a stačilo to," uvedla Plíšková. "V úvodním setu mi moc nevycházel první servis, což jsem zlepšila, a to byl klíč. Nastřílela jsem pár es, hrála jsem agresivněji a ona neměla moc času na svou hru," řekla rodačka z Loun.

Ve finále čtyřhry jsou zkušená Květa Peschkeová s Američankou českého původu Nicole Melicharovou. Již jisté účastnice Turnaje mistryň se pokusí získat po turnaji v Praze druhý společný titul, třiačtyřicetiletá Peschkeová vedle toho letos triumfovala v San Jose po boku Čchan Jüng-žan z Tchaj-wanu.

Strýcová titul v Linci neobhájí

Obhájkyně titulu Barbora Strýcová skončila na tenisovém turnaji v Linci ve čtvrtfinále, když podlehla Belgičance Alison van Uytvanckové 6:3, 4:6, 4:6.

S jinou belgickou soupeřkou Kirsten Flipkensovou bojovala dvaatřicetiletá Strýcová v úvodním kole dvě a půl hodiny. Čtvrtfinálový zápas byl podobně dlouhý, Van Uytvancková ho vyhrála díky brejku v třetí hře rozhodující sady. Česká tenistka pak ještě mohla vyrovnat na 4:4, ale neuspěla a při čtvrtém mečbolu dopadl její úder do autu.

Vítězka letošního turnaje v Budapešti a 56. hráčka světového žebříčku Van Uytvancková vyrovnala vzájemnou bilanci na 2:2. Strýcová ji porazila naposledy před čtyřmi lety.

Zverev na Turnaj mistrů, v Šanghaji ho čeká Srb

Alexander Zverev si díky postupu do semifinále Masters v Šanghaji zajistil jako pátý účast na Turnaji mistrů v Londýně. O finále v Číně se jednadvacetiletý Němec utká s vítězem posledních dvou grandslamů Novakem Djokovičem ze Srbska.

Zverev se do Londýna, kde se poprvé představil loni, kvalifikoval po čtvrtfinálové výhře 6:4, 6:4 nad Britem Kylem Edmundem. Hamburský rodák tak doplnil již jisté účastníky listopadového turnaje Rafaela Nadala, Rogera Federera, Djokoviče a Juana Martín del Potra.

V atraktivním semifinále v Šanghaji narazí Zverev na Djokoviče, jenž je ve formě a útočí na Nadalovu pozici světové jedničky. Jednatřicetiletý Srb dnes ve čtvrtfinále v repríze wimbledonského finále opět porazil Kevina Andersona, tentokrát 7:6 a 6:3.

Dvoumetrovému Jihoafričanovi nebylo nic platných ani 16 es. Djokovič vyhrál 85 procent výměn po svém prvním servisu a prodloužil vítěznou sérii zahrnující triumfy v Cincinnati a na US Open už na šestnáct duelů.

V dosud jediném vzájemném zápase porazil Zverev bývalou světovou jedničku Djokoviče loni na antuce v Římě.