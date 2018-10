Tajnůstkář Djokovič přichystal Štěpánkovi velké překvapení!

Když se na velké obrazovce objevilo závěrečné trio Ivan Lendl, Rafael Nadal a Roger Federer, devětatřicetiletý protagonista exhibice "Český lev se loučí" jen užasle zíral. To, co pro něj srbský kamarád při návštěvě Prahy udělal, je v často sobeckém tenisovém prostředí něčím naprosto ojedinělým.

„Neskutečně si cením toho, že Novak vůbec dorazil. Když jsme se domlouvali, moc se mu nedařilo. Ale teď přijel jako hráč, co tři měsíce neprohrál. Dal si tu práci, přemýšlel o tom. Není to jen šampión, je to úžasný kamarád. Dalo mi to práci udržet slzy, když mi přáli nejlepší hráči," vyprávěl Štěpánek, se kterým na závěr večera cloumaly emoce. Největší, když děkoval rodičům a na kurtu pak uvítal i svou manželku a dceru.

Agassi volal, jestli může přiletět

Djokovič si dal s přípravou materiálů pro čtvrteční večer práci. Věděl, jaký respekt chová Štěpánek k Lendlovi, a tajně tedy požádal Tomáše Berdycha o kontakt na nejlepšího tenistu české historie.

Taková rozlučka se opravdu jen tak nevidí, a to nejen v českém prostředí. Už jen to, že se v Praze vedle Djokoviče objevil i osminásobný grandslamový vítěz Andre Agassi, který se chtěl se Štěpánkem po jeho posledním zápase v kariéře rozloučit, ukazuje, že vítěz dvou Davis Cupů bude na kurtech chybět nejen českým fanouškům.

„Andre je člověk s obrovským srdcem. Sblížili jsme se, když jsme spolu pracovali pro Novaka. Měl být se synem na baseballovém turnaji, ale před pěti dny se ozval, jestli může přiletět. Prý ví, že je vyprodáno, ale rád by mě při té příležitosti objal," pravil Štěpánek.

„Nedokázal jsem si představit, že budu takhle odcházet ze sportu, který jsem miloval. Přepadaly mě emoce štěstí, byli tu kamarádi, rodina, i všichni, od kterých jsem se učil."

Od tenisu ale definitivně neutíká, i když zatím neprozradil v jaké roli hodlá v bílém sportu pokračovat. O programu příštích dnů má ale po exkluzivním sbohem aktivní kariéře jasno: „Hodím nohy nahoru..."