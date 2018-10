Do Turnaje mistryň vtrhla jako uragán! Plíškovou nadchlo deset odvrácených brejkbolů

Báječně vstoupila tenistka Karolína Plíšková do Turnaje mistryň. V Singapuru si v neděli na úvod vyšlápla na obhájkyni trofeje Dánku Caroline Wozniackou a porazila ji 6:2 a 6:4. Plíšková s Wozniackou před rokem prohrála na Masters v semifinále, v kterém nevyužila své šance. Tentokrát to bylo naopak. Dokázala vzít soupeřce servis a sama odvrátila všech deset brejkbolů.

"To se mi asi ještě nikdy nepovedlo. Servis jsem držela neskutečně," zářila Plíšková. "A ještě proti někomu, kdo dobře returnuje a hodně toho vrátí, takže jsem si to musela častokrát uhrát," pochvalovala si.

Popáté v sezóně si připsala skalp hráčky světové desítky. "Tahle dobrou hráčku jsem dlouho neporazila," podotkla Plíšková po výhře nad světovou trojkou. Lepší soupeřku zdolala v květnu, kdy v Madridu přehrála jedničku Simonu Halepovou.

Především měla dobrý pocit ze svého výkonu. "Nebyl úplně top, ale byl dobrej," konstatovala Plíšková a doplnila: "Řekla bych, že jsem to měla pod kontrolou. I kdyby to bylo ve druhé sadě pět pět, tak jsem byla v klidu, protože jsem se cítila dobře. Nebyla panika, nic, co bych kazila nebo mi nešlo. Bylo to hodně solidní."

Na kurtu působila v jakékoli situaci klidně. "Jako dlouho ne," přitakala. Přesně ale nevěděla, z čeho její klid pramenil. "Možná to, že jsem v poslední době vybojovala hodně zápasů, mi dodalo sílu nebo i odvahu," připomněla, že se na vrchol sezóny kvalifikovala až na poslední chvíli a hraje už šestý turnaj v šesti týdnech.

Křeč v lýtku pohodu nerozhodila

Před turnajem Plíšková vyhlašovala, že bere každý uhraný set. Po výhře nad Wozniackou je z ní ale rázem favoritka skupiny. "Nevím, co se ode mně bude čekat. To mi je jedno. Pojedu si to svoje, co funguje posledních pár týdnů. Vezmu to zápas od zápasu, každý set, co tady uhraju, je dobrý," konstatovala.

Teoreticky už v úterý může slavit postup do semifinále. Nad možnostmi ale nechce s předstihem kalkulovat. "Ze zkušeností, co mám za předešlý dva roky, je dobrý to brát zápas od zápasu a rychle zapomenout na to, co bylo. Ani to, že jsem dneska vyhrála, mi nezaručí postup ze skupiny. Prostě jdu zápas od zápasu," pronesla.

V úterý se utká s Elinou Svitolinovou, přemožitelkou Petry Kvitové v zahajovacím utkání skupiny. "Hrála dobře jako už dlouho ne, takže se musím připravit co nejlíp. Nedá mi to zadarmo, nevystřílí to, takže budu muset být ready," řekla Plíšková.

Doufala, že bude v pořádku i fyzicky. Ráno před utkáním s Wozniackou dostala křeč do lýtka a v utkání měla nohu zavázanou. "Postupně se rozpadám," vtipkovala a dodala: "Snad to není nic vážného. Prostě konec roku. Budu v pohodě."