Plíšková nasává informace jako houba, chválí českou hvězdu trenérka

Australanka Rennae Stubbsová se během tenisové kariéry nacestovala až až a nejraději by už zůstala doma, ale to by prý Karolíně Plíškové nemohla udělat. Trenérkou české hráčky je od srpna, od té doby se často snaží rodačku z Loun naladit na pozitivnější notu a ráda by objevila to nejlepší, co v Plíškové je.