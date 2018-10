Češky pozice světových jedniček zaskočila. Bylo to velké překvapení, říkají Krejčíková se Siniakovou

Krejčíková se dozvěděla o posunu na první místo žebříčku WTA ve čtyřhře až v Singapuru. "Úplně náhodou. Napsali mi to známí z Česka. Netušila jsem, že body padají dopředu," řekla Krejčíková. Hned to také napsala Siniakové, která pobývala ještě v Evropě. "A já se to dozvěděla z její zprávy. Bylo to velké překvapení. Bylo super, že jsem s tím nepočítala a přišlo to nečekaně. Je to pěkný," řekla Siniaková.

Na nejvyšší post v žebříčku je katapultovaly především triumfy na grandslamech Roland Garros a Wimbledonu. Hrály ale i semifinále US Open a finále velké akce v Miami. Díky tomu získaly také ocenění WTA pro nejlepší deblový pár roku.

Obrovská radost

"Je to obrovská radost. O postu jedničky sníte od začátku kariéry a teď se to stalo. Moc si toho vážím. Tenhle rok byl neuvěřitelný a super, ale ještě není konec," řekla Siniaková. Touží totiž zakončit sezonu úspěšně na Turnaji mistryň.

Jsou čtrnáctou dvojicí, která vládne pořadí čtyřhry společně. U dvaadvacetiletých Krejčíkové a Siniakové to ale nepřekvapuje. Společně se jim nadmíru dařilo už v juniorkách. "Jsem moc ráda, že se o to dělíme. Hrajeme spolu dlouho, ale netušily jsme, že taková pozice a taková... pocta, že to přišlo. Je moc hezký vědět, že jsme v něčem první," řekla Krejčíková, kterou v minulosti trénovala Jana Novotná.

Jedničkami se staly krátce před Turnajem mistryň, ale jako závazek pro vrchol sezóny pozici nejvýše nasazených hráček neberou. "Když předvedeme, co umíme, tak se nám bude dařit a můžeme i vyhrát," uvedla Siniaková a Krejčíková dodala: "Je hezké, že se to stalo ještě před turnajem. Ale i kdybychom byly dvojky jako minulý týden, tak bychom šly do turnaje se stejným nasazením a chutí se dostat co nejdál."

Siniaková přiletěla v pondělí

Zatímco Krejčíková je v dějišti už od minulého týdne, Siniaková přiletěla v pondělí večer. "Jsem tady, úplně v klidu. Možná mi to trošku trvalo, možná jsem asi přijela poslední, ale všechno je v pořádku," uklidňovala s úsměvem Siniaková.

Dnes dopoledne už stihly první společný deblový trénink po delší době. Naposledy totiž tvořily pár v New Yorku ve Flushing Meadows. Nepotřebují prý ale ani deset minut, aby o sobě na kurtu znovu věděly. "Stačí i tři. Nebylo znát...," začala Krejčíková větu, ale Siniaková jí skočila do řeči: "Chtěla jsem říct, že nepotřebujeme žádný minuty."