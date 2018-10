Vycházející tenisová hvězda se za svůj úlet kaje. Už to nikdy neudělám, slibuje

S neúctou k podavačům míčků jakoby se v poslední době roztrhl pytel. Tenisté si je stále častěji pletou se sluhy a služkami a často si na nich vylévají svou zlost. Na začátku tohoto měsíce se na chlapce rozkřičel Fernando Verdasco. Důvod? Španělskému hráči přišlo, že mu malý podavač nepřinesl dostatečně rychle ručník.

Před pár dny to přehnal na turnaji v Basileji Stefanos Tsitsipas. Dvacetiletý Řek chtěl po podavačce míčků, aby mu pomohla vybalit raketu z igelitového obalu. Dívce to však nešlo a talentovaný tenista při odchodu na kurt s raketou prudce trhl. Své nevhodné chování si uvědomil a na sociálních sítích se omluvil.

S omluvou, avšak až po několika týdnech, přišla i Aryna Sabalenková. Běloruská tenistka na turnaji v Pekingu se během jedné přestávky mezi gemy dožadovala nového nápoje. Její gestikulace si však nikdo nevšiml, a tak naštvaně odhodila lahev na zem. Za své nevhodné chování schytala kritiku.

Otra “Verdasquita”. La bielorrusa Aryna Sabalenka en Pekín y su reacción al ver que ningún ball boy fue por su botella vacía. No aprenden ni para las cámaras. pic.twitter.com/mFQmlTTDbX — Leonardo Sanguinetti (@leo_sanguinetti) 6. října 2018

„Je mi to líto,“ omlouvala se Sabalenková v úterý na pozápasové konferenci na turnaji Elite Trophy. „Bylo to v návalu emocí a úplně jsem ztratila hlavu. Když jsem to pak viděla na Twitteru, nechápala jsem, co jsem to udělala. Vůbec si to nepamatuji a tomu chlapci se omlouvám. Už to nikdy neudělám a budu se chovat k podavačům mile,“ slíbila vycházející tenisová hvězda.