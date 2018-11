Já, legenda? Po poštovní známce zvěčnili Kvitovou i na minci

„Je to pro mě čest být ve společnosti českých tenisových legend, je úžasné být jednou z nich," líbilo se tenistce, ale ohradila se, že jako legenda si ještě nepřipadá. „Všichni, kteří jsou v té sérii mincí, legendami jsou. Ale já pořád ještě hraju, takže ke mně mi ta legenda nepasuje," řekla Kvitová.

Její portrét na minci přenesl jeden z nejvýznamnějších domácích medailérů, akademický sochař Jiří Dostál. „Vím, že to určitě nebylo lehké přenést na malou minci podobu z jedné fotky, ale já jsem spokojená moc," pochvalovala si tenistka.

Pamětní minci ze série České tenisové legendy, která je věnována dvojnásobné wimbledonské vítězce Petře Kvitové, představila Česká mincovna.

Radek Petrášek

Medailér přiznal, že mu Kvitová dala pomyslně hodně zabrat. „Je to krásná dáma s krásným souměrným obličejem, a takové se paradoxně dělají nejhůř," zmínil Jiří Dostál. „Se synem, který je rovněž medailérem, jsme si Petry všimli už kdysi dávno, když teprve začínala být slavná. A říkali jsme si ,Podívej, to je antická hlava se vším všudy´. Takhle opravdu vypadaly vzory pro antické portréty ve starém Řecku. Od té doby máme doma Petru rádi a najednou se stalo, že jsem ji musel modelovat," popsal vývoj svého vztahu k tenisové šampionce Jiří Dostál.

Předlohu pro minci vytvářel jeden celý měsíc. „V létě o prázdninách. Všichni jezdili na dovolené a já jsem večery a noci trávil s Petrou Kvitovou," těšilo medailéra.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová si prohlíží pamětní minci na svou počest.

Radek Petrášek

Svoji minci si tenistka podle svých slov schová zřejmě do trezoru. „Nejsem typ, který by se na ni potřeboval dívat každý den. Ale věřím, že rodiče si ji vystaví někde, kde ji budou mít na očích," prohlásila s tím, že mince si objednali i její trenéři Jiří Vaněk a David Vydra,

Kvitovou pobavilo, když se jí televizní reportérka chystala položit dotaz a začala větou „Už jste byla i na poštovní známce..." Vytušila, na co se chce reportérka ptát, a pohotově dopověděla otázku za ni. „Jako že když už jsem byla na známce, teď na minci, tak co dál. No jo, co teď?" bavila se Kvitová a dodala: „Už být na té známce pro mě bylo něco zvláštního a speciálního. Nevím, co bych si mohla dál přát."

Úplně se ji nezamlouvala představa, že by se s mincí s jejím portrétem normálně platilo. „To by na mě všichni sahali," vtipkovala tenistka. „Byl by to zážitek, ale asi preferuji to, jak je to teď."