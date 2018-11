Pardon, ještě se vysmrkám... Kvitová pořád není fit. Bude v sobotu hrát?

Pořád to není moc dobré, že?

Cítím se trochu líp, což je důležité. Jsem bez teploty, rýma se mě ale pořád drží.

Stačila vám ta půlhodina tréninku?

Doufám, že jsem tenis nezapomněla. Jsem ráda, že jsem si to zkusila, povrch, míčky...

Cítíte se už na zápas?

Dneska bych tam asi nešla, upřímně. Uvidí se. Ještě zítra se to může všechno rozlousknout.

Kurt vám ale sedne, ne?

Jsem ráda, že nám to připravili, tak jak jsme s holkama chtěly, tak jak to mám ráda. Kurt je super, balony lítají hezky. Všechno je tak, jak by mělo být a jak to bylo v únoru.

Vaše léčení teď probíhá jak?

Moc toho na nachlazení není. Paralen, postel, čaj, vitamíny a odpočívaní. Snažím se spát. Pouštím si Ordinaci v růžové zahradě. Občas nějaký film.

Není to poprvé, co jste před Fed Cupem nemocná. Panika vás asi nepřipadá.

Nejsem z toho nějaká špatná, už nějaké zkušenosti mám. Tělo ale někdy vypne po náročné sezoně, psychicky i fyzicky, bohužel jsem tenhle případ. Asi s tím nic neudělám.

Nikde také není napsáno, že byste finále měl urvat sama, že?

Už v minulosti jsme se o tom přesvědčily, že na jedné hráčce to nestojí. A to je nejlepší zjištění. Máme štěstí, že to tak je. Holky jsou samozřejmě vynikající.