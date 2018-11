Kvitovou proháněl po kurtu prošedivělý děda. Zdál se mi divný, nechápala zaskočená hvězda

Na úvod druhého tréninkového dne před víkendovým finále mělo proběhnout předání ceny vítězi mezinárodní soutěže vyhlášené společností TAG Heuer „Namaluj svůj idol".

Na kurt si ocenění od Petry Kvitové přišel převzít "60letý Švýcar Hubert Schmidt aus Basel", který po krátkém slavnostním ceremoniálu projevil přání zahrát si s Petrou krátkou výměnu. Dokonce si přinesl i starou dřevěnou raketu, v mládí prý hrával.

Po několika míčích přestala Petra Kvitová stíhat, všichni kolem kurtu ztichli a sledovali, jak šedovlasý stařík, který cestou na kurt odložil hůlku, Petru prohání a zasypává tvrdými údery. „Ten to nějak umí," komentovala dění na kurtu nevěřícně Petra. Teprve cestou k síti, kdy se šla podáním ruky rozloučit se zahraničním hostem, jí došlo, koho jí tak vzdáleně svou chůzí, pohledem a forhendem připomínal. „Nice to see you, Tomáši," rozesmála se dokonalému převleku a skvělé herecké etudě Tomáše Berdycha.

„Nápad vznikl na základě zadání českého zastoupení značky TAG Heuer. Chtěli natočit tenisové video, které bude jiné než tisíce ostatních," popisuje vznik scénky Daniel Trávníček, bývalý tenisový trenér a majitel agentury X production.

„Vše se připravovalo několik týdnů, v akci bylo 9 kameramanů a 8 dalších členů štábu. Maska vznikala 3 týdny a tvořil ji renomovaný maskér David Šesták, s proměnou začal už ve 4 ráno, aby Tomáš/Hubert mohl být v 9 hodin v O2 areně. Nechali jsme se inspirovat podobnými scénáři, které existují z fotbalu, gymnastiky či basketbalu, ale v tenise žádné takové video není. Aby mělo mezinárodní přesah, bylo jasné, že soupeřem Petry musí být světový hráč. Tomáš souhlasil okamžitě, a dokonce se podílel na řadě detailů scénáře," doplnil Trávníček detaily akce.

„Moc jsem si to užil, i když to byl den plný nervů, zda mě Petra nepozná a zda se něco nepokazí. Vše se muselo točit na první pokus, kdyby cokoli nevyšlo, nešlo nic opakovat. Bylo veselé sledovat, jak Petra začala velmi zvolna, ale jak jsem začal já přitvrzovat, přidávala i ona a přestávala starého výherce šetřit," smál se Tomáš Berdych. „I když jsem v masce s umělými zuby vypadal hodně vážně, v duchu jsem se od rána smál, ostatně jako nakonec všichni, kteří u toho byli. Je potřeba umět si udělat legraci i ze sebe," dodal Berdych.

I thought I recognised that forehand 🤣🙊 @TAGHeuer https://t.co/hEcZBbNs10 — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) 9. listopadu 2018

„Když jsem pána viděla, říkala jsem si v duchu, co mě asi čeká. Po prvních úderech bylo jasné, že to umí. Že to hodně umí. Ke konci jsem už pomalu přestala stíhat a bylo mi jasné, že něco není v pořádku. Od začátku mi něco nehrálo, Švýcar se mi zdál nějaký divný a přitom povědomý, ale že je to Tomáš, to mi skutečně secvaklo až úplně na konec, když jsem mu šla podat ruku na rozloučenou. Moc mě to pobavilo, věřím, že stejný úspěch bude mít video i mezi diváky," komentovala ho Petra Kvitová.