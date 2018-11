Parádní gesto amerických tenistek: Potlesk za dvojchyby? České publikum bylo skvělé a velmi korektní

Byl to zápas, na který se jen tak nezapomene. Fantastický tenis byl na obou stranách protkán obrovskou dávkou emocí. Slzy štěstí i smutku tekly střídavě v obou táborech. I když se z fedcupového triumfu radovaly v O2 areně domácí hráčky, na jejich soupeřkách žádná frustrace znát nebyla. "Byl to fantastický víkend, moc jsme si to užily," říkaly jednohlasně navzdory porážce.