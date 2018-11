Federer senzačně prohrál a na finále Turnaje mistrů musí zapomenout

Roger Federer má ve sbírce šest vítězství z Turnaje mistrů, sedmý do ní ale letos nepřidá. Postaral se o to v semifinále jednadvacetiletý Němec Alexander Zverev. Ten v Londýně vyhrál první sadu 7:5. Oba tenisté si po jedenáct her drželi svůj servis, pak ale sedmatřicetiletý Švýcar neuhrál při svém podání ani fiftýn a Zverev mohl po jednačtyřiceti minutách slavit zisk prvního setu.

MATCH POINT: Sascha Zverev steps us in style against @rogerfederer to reach his first #NittoATPFinals title match 👊



Ve druhé sadě vše vypadalo tak, že Federer může mít navrch a duel zdramatizuje. Ve třetí hře totiž prolomil podání soupeře, jenže hned v následující hře mu Zverev vše oplatil a bylo srovnáno. Sada pak dospěla do zkrácené hry, kde si Němec vybojoval dva mečboly. První Federer při svém servisu odvrátil, ale pak už Zverev dotáhl senzaci do konce. Němec si zahraje finále Turnaje mistrů poprvé v kariéře.

Na tahu je Djokovič

K tomu, co předvádí po svém návratu ze zdravotních patálií Novak Djokovič, bylo už napsáno dost a dost. Nejlepší tenista současnosti potvrzuje svoji famózní formu i v Londýně, kde vyhrál s přehledem všechny své duely a cokoliv jiného než jeho vítězství by bylo obrovským šokem. Kevin Anderson se už jednou ve velkém finále se Srbem utkal a také to bylo v Londýně. Na wimbledonské trávě ale po skvostném semifinálovém obratu na Djokoviče nestačil. Přesto si letos skalp světové jedničky už připsal, na Laver cupu zvládl rozhodující set při zvláštních pravidlech poměrem 10:6. Je možné, že se něco podobného podaří Jihoafričanovi i v o hodně prestižnějším zápase? Dozvíme se od 21 hodin.