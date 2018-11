Ohromující, jásá nad triumfem Zverev. Lendl ho hodně překvapil

Zverev došel o víkendu k triumfu na vrcholu sezony po výhrách nad tenisovými vládci posledních let. V semifinále vyřadil Švýcara Rogera Federera a ve finále si poradil také s aktuální světovou jedničkou Srbem Novakem Djokovičem.

"Jsem přešťastný. Je ohromující porazit po sobě tak skvělé hráče jakými jsou Roger a Novak. Moc to pro mě znamená," uvedl Zverev po finále.

Táta dal základy

Už na kurtu vyzdvihl roli svého otce Alexandra Zvereva staršího, který reprezentoval v tenisu ještě Sovětský svaz, ale v roce 1991 odešel s rodinou do Německa. "Táta mi dal základy a naučil mě tenis. Zaslouží si uznání ze všech nejvíc. Jsem mu za to moc vděčný," zopakoval Zverev mladší mezi novináři.

Významný podíl na úspěchu čtvrtého hráče světa má také Lendl. Někdejší světová jednička znovu ukazuje, jak umí špičkového hráče "popostrčit" k vrcholu. To v minulosti poznal Brit Andy Murray, který pod Lendlem získal tři grandslamové tituly.

V Londýně Lendl po Zverevově prohře s Djokovičem ve skupině zápas zanalyzoval a ve finále hrál Němec jinak. "Agresivněji a míč jsem trefoval dříve," řekl Zverev. "Ivanovy zkušenosti na kurtu i mimo něj jsou prostě úžasné."

S Ferrerem to nefungovalo

Během týdne hovořil Zverev několikrát o spolupráci s Lendlem, s kterým se dal dohromady v srpnu. Osminásobný grandslamový vítěz ho překvapil. "Jak je sympatický. To jsem nevěděl. Je vřelý a srdečný. Své blízké miluje a udělal by pro ně všechno. To obdivuju a rád bych se choval stejně," uvedl Zverev.

V minulosti angažoval na post superkouče jiného bývalého lídra světového žebříčku Juana Carlose Ferrera. Spojení se Španělem ale nefungovalo. Zverev totiž nedodržuje striktně pravidla, což by se mohlo zdát, že mu Lendl rovněž nebude tolerovat. "On ale rychle pochopil, že by nám to dlouho nevydrželo," řekl Němec.

"Nepotřebuju, aby mě někdo tlačil do rohu a do nečeho nutil. Občas přijdu pozdě, ale spíš na podružné věci jako je večeře nebo odjezd auta, ale nikdy ne na tenisový či kondiční trénink," podotkl Zverev. "Na kurtu jsem disciplinovaný, tvrdě makám a nikdy nejsem spokojený. Vím, co chci. Chci být nejlepší," vyhlásil.

Čtrnáctinásobný grandslamový šampion Djokovič míní, že se mu Zverev může v budoucnu vyrovnat. "Jéžíš! Pane bože! Zatím jsem tady vyhrál jednou, on už pětkrát a má 148krát více titulů než já. To je daleko," reagoval Zverev.

V této sezoně ale vyhrál 58 zápasů a získal čtyři tituly. Jen na grandslamech zatím výrazně neprorazil. K tomu potřebuje mimo jiné porážet Djokoviče a Federera pravidelně. "Dělám vše, abych byl ještě lepší a mohl se jim rovnat. Myslím, že se mi to daří, ale pořád mám prostor ke zlepšení. Jsem ještě mladý a doufám, že příští rok předvedu ještě lepší tenis než v této sezoně, i když byla dobrá."