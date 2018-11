Pro Tsongu možná skončilo finále Davis Cupu

Francouzský tenista Tsonga bojoval se zraněním třísla až do konce singlu s Čiličem.

Třiatřicetiletý Tsonga dnes absolvuje další vyšetření, po nichž se rozhodne, zda bude případně k dispozici pro nedělní dvouhru. Francie dnes ve čtyřhře musí zvítězit, aby si udržela naději na obrat finále.

Lékaři Tsongovi už v pátek při ošetření na kurtu doporučili, aby zápas s Čiličem vzdal. "To nepřicházelo v úvahu, na stadion přišlo 25.000 fanoušků a další to sledovali u televizí. Chtěl jsem bojovat až do konce," řekl Tsonga, jenž v této sezoně kvůli zranění kolena sedm měsíců nehrál.