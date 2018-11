Nový Davis Cup se topí v obřích problémech. Tvůrce Piqué pod tlakem ustupuje. Co bude dál?

Porodní bolesti nově se rodící soutěže? Klání osmnácti nejlepších mužstev, které nahradí 118 let dlouhou tradici Davisova poháru, se téměř rok před startem zmítá v pořádných problémech. Ty dosahují takových rozměrů, že samotný tvůrce – barcelonská hvězda Gerard Piqué – troubí na ústup. Aspoň v některých aspektech. To popularitě a podpoře nového formátu Davis Cupu rozhodně nepřidá.

V neděli se mohli polaskat se slavnou mísou chorvatští tenisté, kteří ve finále porazili domácí Francii. Podle mnohých se tak Čilič, Čorič a spol. stali posledními "opravdovými" vítězi slavné soutěže.

Tu má totiž pod záštitou ITF v listopadu příštího roku nahradit nový formát turnaje čítající osmnáct týmů, které své zápasy odehrají v tříčlenných skupinách během jediného týdne. Pravidlo, které vyvolalo mezi fanoušky i tenisty vlnu především negativních ohlasů.

Kapitán francouzských tenistů Yannick Noah se do nového formátu Davis Cupu náležitě opřel.

Poslední poražené finalisty Davisova poháru Francouze nevyjímaje. „Je mi to strašně líto. Tohle byl poslední skutečný Davis Cup," říkal Pierre-Hugues Herbert. A přidali se k němu i další „mušketýři". „Věřím, že pan Haggerty (ředitel ITF) pochopil velmi dobře, co jsem mu chtěl říct," dodal bez dalších detailů Nicolas Mahut.

Nejostřejší slova volil kapitán Francouzů, legendární Yannick Noah. „Už to nikdy nebude stejné. Já jen doufám, že nová soutěž se nebude jmenovat Davis Cup. Hrát na dva sety, to je k ničemu. Řekl jsem to panu Haggertymu přímo do očí. Jsem zhnusen a zklamán. Pro mě soutěž pod názvem Davis Cup skončila."

Tenisté Chorvatska získali podruhé v historii Davisův pohár.

Tenisté s termínem nesouhlasí

Hlavní roli v novém formátu soutěže hraje Piquého firma Kosmos, která celý projekt zastřešila miliardovými přísliby, které přesvědčily většinu tenisového vedení. Celá akce však už teď naráží na problémy. Ty jsou dokonce takového rázu, že hvězdný fotbalista zvažuje některé ústupky.

První facku dostala Piquého idea od hráčů, kteří z drtivé většiny nesouhlasí s termínem turnaje plánovaným na konec listopadu, tedy na dobu, kdy se tenisté už více než na kurtech vidí na dovolené a prosluněných plážích.

Švýcarský tenista Roger Federer v akci během semifinále Turnaje mistrů, jeho soupeřem byl Němec Alexander Zverev.

Ani další termín se nesetkal s pochopením. Ten byl totiž stanoven bezprostředně po US Open, kdy se ovšem koná stále populárnější Laver Cup. A bojovat s Rogerem Federerem, zakladatelem celé soutěže, opravdu není žádná legrace. Navíc Švýcar španělskou hvězdu nešetřil.

"Je opravdu zvláštní, že fotbalista začne ovlivňovat tenisový byznys. Musíme být skutečně opatrní, nesmí se z toho stát Piqué Cup," pálí do superstar Barcelony největší tenisová legenda.

A Piqué minisouboj s dvacetinásobným grandslamovým vítězem prohrál. Termín k nelibosti většiny tenisové elity znovu přehodil na druhou polovinu listopadu. "Nechci být hlavní postava turnaje. Vůbec to nebude o mně," hájí se jedenatřicetiletý bek.

Nová konkurence od ATP

Reakce? Špičkoví tenisté začali svoji účast na turnaji buď striktně zavrhovat, nebo zpochybňovat. Jeden z mála, kdo své jméno s prvním ročníkem soutěže spojil, je Španěl Rafael Nadal. Antukovému králi však velmi nahrává fakt, že se klání odehrává v Madridu.

A tím problémy zdaleka nekončí. Vedle Laver Cupu totiž bude muset nový turnaj čelit i další výzvě, kterou bude nová týmová soutěž ATP Cup, kterou pořádá asociace ATP. Ta volně navazuje na Světový pohár družstev.

Rafael Nadal z týmu Evropy během zápasu s Jackem Sockem z týmu světa v rámci Laver Cupu.

Dřívější Světový pohár družstev se hrál v letech 1978–2012 na antuce v Düsseldorfu v květnu před Roland Garros. "Teď ho přinášíme zpět, ale mnohem větší. A hráči za ním stoprocentně stojí," uvedl prezident ATP Chris Kermode. Její první ročník by se měl konat v roce 2020 ve třech australských městech.

Hrát by se mělo v mnohem přijatelnějším termínu na začátku roku a už nyní se řada tenisových hvězd vyjádřila k tomu, že tuto akci oproti "novému" Davis Cupu upřednostní.

Jednou z nich je Novak Djokovič. "Ta akce se mi líbí. Budeme dostávat body do žebříčku a je to nejlepší možný způsob, jak zahájit novou sezonu," má jasno úřadující tenisový král.

Turnaj se bude hrát v zatím blíže neurčeném termínu před Australian Open a bude určen pro 24 týmů. Velkým lákadlem je možnost získat až 750 bodů do žebříčku a dotace 15 milionů dolarů rovněž není k zahození.

Novak Djokovič během finále Turnaje mistrů se Zverevem.

Tvrdá konkurence tak donutila Piqueho a spol. k ústupkům. U jednoho stolu se sešel jak se zástupci ITF, tak ATP. "Došli jsme k závěru, že pořádat dvě skoro stejné akce není ta nejlepší věc. Snažíme se najít kompromisy a nějaké řešení," říkal Piqué.

Jedním z nich by údajně mohl být jeden společný turnaj, jeho bližší podobu však nikdo ze zúčastněných blíže nevysvětlil.

Jedno tak zůstává jisté. V sezoně 2019 se odehraje v druhé polovině listopadu nový formát Davisova poháru a o pár týdnů později už v roce 2020 pro změnu první ročník ATP Cupu.