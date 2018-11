Djokovič útočí na tenisové vedení! Odmítá hrát Davis Cup, vyzývá i k bojkotu olympijského pravidla

Měl být jedním z největších taháků renovované podoby Davis Cupu. Týmová soutěž ve zcela novém hávu se však příští rok v listopadu bude muset bez Novaka Djokoviče obejít. Srbskému dominátorovi totiž podobně jako většině dalších špičkových tenistů nevyhovuje termín prakticky na samém konci sezony.

Přednost u něj dostane "ATP Cup", tedy soutěž, která volně navazuje na dřívější Světový pohár družstev. Ten se bude hrát v lednu před Australian Open ve třech australských městech. První ročník se uskuteční v sezoně 2020.

"Ta akce se mi líbí. Budeme dostávat body do žebříčku a je to nejlepší možný způsob, jak zahájit novou sezonu," má jasno úřadující tenisový král.

Fascinating quotes from Fredrik Rosengren on Djokovic attempting to convince players to boycott the ITF rule over Olympics participation: ‘Kyle [Edmund] received an email, and maybe it has nothing to do with Davis Cup, but Kyle received an email from Djokovic last week. https://t.co/BZUzLdz1Ab